Rodrigo Lussich hizo su filoso diagnóstico de Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro: "Dice cosas..."

Rodrigo Lussich utilizó su cuenta de Instagram para hacer un minicuioso análisis sobre el programa Gran Hermano donde repasó los distintos conductores que pasaron por el reality y el presente del formato televisivo.
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Rodrigo Lussich utilizó las redes para analizar al detalle el programa Gran Hermano, los conductores que tuvo el reality y su categórica opinión del fomato.
Rodrigo Lussich utilizó su cuenta de Instagram para hacer un minicuioso análisis sobre el programa Gran Hermano donde repasó los distintos conductores que pasaron por el reality y el presente del formato televisivo.
"¡Cómo arruinar un formato! 25 años de Gran Hermano Argentina. De Solita Silveyra diciendo “adelante mis valientes” a Andrea del Boca haciendo la autopsia de un inodoro en vivo. De Marcelo Corazza ganando el primer premio a estar acusado. De un experimento social a un casting de influencers con representante", explicaba en su posteo el conductor de Intrusos (América tv).
Y remarcó: "Tres conductores, doce ganadores, y un formato que pasó de ser televisión de verdad a ser un circo con WiFi. Todo lo que nadie te dice sobre cómo se destruyó el reality más exitoso de Argentina, en 8 diapositivas. ¿Se arruinó o es idea mía? Opinen en comentarios y mándenselo al que sigue mirando todas las noches".
Tras dar paso a distintas placas con datos y análisis, Rodrigo Lussich dio pie a su filoso análisis: "Cómo se arruinó Gran Hermano: de fenómeno cultural a circo con Wifi. En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada. De Solita diciendo adelante mis valientes a Andrea del Boca denunciando un inodoro lleno de caca en vivo. La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia".
"2001 cuando GH era GH. Solita conducía como directora de jardón de infantes. Adelante mis valientes como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal, sin Instagram, sin fama, sin canjess. La gente miraba porque era nuevo. Hoy es el mismo programa con filtro de Tik Tok", sostuvo sobre Soledad Silveyra al frente del programa.
En cuanto a Jorge Rial al frente del reality, observó crítico: "Rial quería ser participante. Llegó en 2007 y cambió todo. GH dejó de ser convivencia para ser un ring de boxeo. No conducía, provoaba, le metía el dedo en la llaga hasta que explotaban. Un participante lo desafío a pelear. Rial dijo que lo esperaba, nadie fue, pero el show estaba hecho. Condujo 6 ediciones, en la última sse fue a mitad de temporada. Se fue como se fue de todo: cuando se le cantó".
Luego de un breve repaso por algunos de los ganadores del reality a lo largo de los 25 años en Argentina a los que calificó "con un CV para llorar", Rodrigo Lussich apuntó fuerte contra Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano en sus últimas ediciones, cuestionando incluso su look.
"Cuatro ediciones sin entender el formato. Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa, es el vestidor", remarcó picante.
Y cerró con su síntesis final sobre la actualidad del reality: "¿Qué le pasó a Gran Hermano? El diagnóstico: en 2001 experimiento social. Gente desconocida encerrada sin celular ni redes. Hoy: casting de influencers, famosos reciclados y gente que entra con representante, community manager y dos canjes cerrados. El formato no se arruinó solo, lo arruinamos nosotros. Dejamos de mirar la convivencia y empezamos a mirar las peleas. Y un día el programa dejó de ser un reality y se convirtió en un circo con Wifi".