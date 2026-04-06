Rodrigo Lussich hizo su filoso diagnóstico de Gran Hermano y destrozó a Santiago del Moro: "Dice cosas..."

"2001 cuando GH era GH. Solita conducía como directora de jardón de infantes. Adelante mis valientes como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal, sin Instagram, sin fama, sin canjess. La gente miraba porque era nuevo. Hoy es el mismo programa con filtro de Tik Tok", sostuvo sobre Soledad Silveyra al frente del programa.

En cuanto a Jorge Rial al frente del reality, observó crítico: "Rial quería ser participante. Llegó en 2007 y cambió todo. GH dejó de ser convivencia para ser un ring de boxeo. No conducía, provoaba, le metía el dedo en la llaga hasta que explotaban. Un participante lo desafío a pelear. Rial dijo que lo esperaba, nadie fue, pero el show estaba hecho. Condujo 6 ediciones, en la última sse fue a mitad de temporada. Se fue como se fue de todo: cuando se le cantó".

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La dura crítica de Rodrigo Lussich a Santiago del Moro y su conclusión final sobre la actualidad de Gran Hermano

Luego de un breve repaso por algunos de los ganadores del reality a lo largo de los 25 años en Argentina a los que calificó "con un CV para llorar", Rodrigo Lussich apuntó fuerte contra Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano en sus últimas ediciones, cuestionando incluso su look.

"Cuatro ediciones sin entender el formato. Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa, es el vestidor", remarcó picante.

Y cerró con su síntesis final sobre la actualidad del reality: "¿Qué le pasó a Gran Hermano? El diagnóstico: en 2001 experimiento social. Gente desconocida encerrada sin celular ni redes. Hoy: casting de influencers, famosos reciclados y gente que entra con representante, community manager y dos canjes cerrados. El formato no se arruinó solo, lo arruinamos nosotros. Dejamos de mirar la convivencia y empezamos a mirar las peleas. Y un día el programa dejó de ser un reality y se convirtió en un circo con Wifi".

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