Eduardo Feinmann explotó por la entrevista de Agostina Páez en Olga y Nati Jota se hizo cargo

"¡Es una vergüenza! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina", lanzó indignado el conductor mencionando al medio de Migue Granados.

Luego, al ver a Agostina Páez al aire con Georgina Barbarossa, el periodista comentó: "Raid mediático victimizándose, de la abogada racista. Admite que pidió disculpas por haber cometido el delito de injurias racistas".

Y en otro mensaje continuó indignado por la aparición en los medios de Agostina Páez y cuestionó su relato: "Que poco creíble Agostina Páez la abogada racista".

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eduardo feinmann en x contra agostina paez

eduardo feinmann en x contra agostina paez y la entrevista en olga

La respuesta de Nati Jota ante las críticas a la entrevista a la abogada Agostina Páez

Antes de entrevistar en Olga a Agostina Páez, Nati Jota se refirió al revuelo que generó en las redes sociales el anuncio de la entrevista a la abogada y explicó la postura que tomó el programa al convocarla al estudio.

"Hubo mucho revuelo en redes sociales y éste es un programa que le damos lugar a la agenda, la actualidad, lo que pasa y las cosas importantes", comenzó explicando la conductora de Sería increíble.

"El concepto de no estar en un tapper nos parece interesante y es el programa que queremos hacer. Nos encanta hablar pavadas pero también de lo que pasa y tener a los protagonistas", continuó.

E indicó al respecto del revuelo que generó en la previa la presencia de la abogada en su programa: "En este caso la producción trabajó para que Agostina esté acá y si no hubiera estado acá hubiera estado en otro programa y mañana estaríamos hablando de sus declaraciones".

"Asi que nos parece mejor hacerlo desde nuestro enfoque, nuestras observaciones y con la responsabilidad que queremos tratar este tipo de temas. Es un tema que nos parece importante, aprovechamos esta oportunidad para hablar del racismo, que es algo que no se hace muy seguido", siguió Nati Jota su postura.

Y cerró: "Que traigamos a alguien y lo entrevistemos no significa que lo estemos avalando sino justamente queremos preguntar desde nuestro lugar y que ustedes puedan informarse desde nuestro programa y quieran seguir haciéndolo como hasta hoy".