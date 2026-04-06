Eduardo Feinmann explotó por la entrevista de Agostina Páez en Olga y Nati Jota se hizo cargo

La abogada argentina Agostina Páez estuvo detenida en Brasil durante dos meses acusada de injuria racial, en un caso que sacudió a toda la opinión pública.
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El conductor de A24 Eduardo Feinmann cuestionó la aparición médiatica de la abogada Agostina Páez que estuvo detenida en Brasil por gestos racistas y Nati Jota respondió a la polémica instalada en redes.
La abogada argentina Agostina Páez estuvo detenida en Brasil durante dos meses acusada de injuria racial, en un caso que sacudió a toda la opinión pública.
A su regreso a la Argentina tras la decisión de la justicia de ese país de permitirle regresar a la Argentina y la espera del fallo de la Justicia de Río de Janeiro, la joven estuvo en el ciclo Sería Increible de Olga y luego en A la Barbarossa (Telefe).
Lo cierto es que apenas se conoció que la abogada estaría invitada al ciclo que conduce Nati Jota en streaming, quien cuestionó fuerte la nota fue el periodista Eduardo Feinmann.
A través de su cuenta en X, el conductor de El noticiero de A24 lanzó un terminante mensaje, reafirmando su clara postura en contra de la acción que realizó la abogada en Brasil y por la que fue imputada y corrió riesgo de quedar detenida en ese país.
"¡Es una vergüenza! Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina", lanzó indignado el conductor mencionando al medio de Migue Granados.
Luego, al ver a Agostina Páez al aire con Georgina Barbarossa, el periodista comentó: "Raid mediático victimizándose, de la abogada racista. Admite que pidió disculpas por haber cometido el delito de injurias racistas".
Y en otro mensaje continuó indignado por la aparición en los medios de Agostina Páez y cuestionó su relato: "Que poco creíble Agostina Páez la abogada racista".
Antes de entrevistar en Olga a Agostina Páez, Nati Jota se refirió al revuelo que generó en las redes sociales el anuncio de la entrevista a la abogada y explicó la postura que tomó el programa al convocarla al estudio.
"Hubo mucho revuelo en redes sociales y éste es un programa que le damos lugar a la agenda, la actualidad, lo que pasa y las cosas importantes", comenzó explicando la conductora de Sería increíble.
"El concepto de no estar en un tapper nos parece interesante y es el programa que queremos hacer. Nos encanta hablar pavadas pero también de lo que pasa y tener a los protagonistas", continuó.
E indicó al respecto del revuelo que generó en la previa la presencia de la abogada en su programa: "En este caso la producción trabajó para que Agostina esté acá y si no hubiera estado acá hubiera estado en otro programa y mañana estaríamos hablando de sus declaraciones".
"Asi que nos parece mejor hacerlo desde nuestro enfoque, nuestras observaciones y con la responsabilidad que queremos tratar este tipo de temas. Es un tema que nos parece importante, aprovechamos esta oportunidad para hablar del racismo, que es algo que no se hace muy seguido", siguió Nati Jota su postura.
Y cerró: "Que traigamos a alguien y lo entrevistemos no significa que lo estemos avalando sino justamente queremos preguntar desde nuestro lugar y que ustedes puedan informarse desde nuestro programa y quieran seguir haciéndolo como hasta hoy".