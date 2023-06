Se conoció el nuevo proyecto de Estefi Berardi tras anunciar su salida de LAM

Angel de Brito cambios lam

Ángel indicó que este será el último mes de Andrea y Estefi en el programa. "En junio, se despiden @estefiberardi y @antaboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", precisó.

Estefi Berardi habló de su futuro en la TV

Ante el revuelo que se generó en las redes por su salida de LAM, Estefi Berardi contó que fue una decisión acordada con Ángel de Brito y Mandarina, la productora del programa.

“Se dio solo el cambio. Me divierte que me vea haciendo otra cosa. Me gustan los desafíos, me gusta cambiar. No me veo mil años haciendo lo mismo en un lugar. Creo que es importante moverse para crecer”, expresó la panelista.

Estefi anticipó que sus fans pronto la verán en un nuevo desafío profesional. “Es cierto. Mi contrato es hasta diciembre, pero mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora”, detalló.