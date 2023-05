El descargo de Ángel de Brito tras el fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Este martes en LAM, Ángel de Brito se refirió al revuelo que generó en los medios el cruce entre las angelitas. El conductor remarcó que respeta la opinión de sus panelista.

Embed

"Nosotros la discusión la tuvimos acá en LAM, entre Yanina, Estefi y yo. Nos dijimos todo lo que nos queríamos decir en público y en privado. Y es lo que hacemos en general acá", explicó.

Ángel señaló que, en otros programas, los panelistas no pueden hablar con tanta libertad: "A mí me han echado por opinar de programas. Yo no soy pro de echar a nadie".

Al finalizar, reiteró que las angelitas tienen "la libertad de decir lo que se les cante". "Claro que, después, bueno, hay que bancarse la que vuelve", sentenció.

Estefi Berardi expuso a Mica Viciconte con una tremenda historia de su pasado

Este martes en LAM (América TV), Estefi Berardi contó una anécdota desopilante de su paso por Combate. La panelista reveló una tremenda historia sobre una de sus ex compañeras, Mica Viciconte.

La angelita recordó que la rubia solía recibir productos lácteos de canje y buscaba la forma de sacar un rédito económico. "Me van a salir a matar...", advirtió y siguió: "Es gracioso... a ella le daban yogures y los revendía en el supermercado chino".

Embed

"Hacías las historias en Instagram. Se quedaba con los yogures, no se los comía, los vendía en el chino más barato y se quedaba con la plata. Ese era su negocio", agregó.

Estefi resaltó que su ex compañera tenía que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. "No teníamos plata. Mica vivía en una pensión. Trabajó y la remó mucho", concluyó.