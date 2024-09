Se filtraron nuevos y durísimos chats de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "¿Dónde mier..?"

"¿Dónde mier.. estás que no contestas?", le pregunta Alberto a Fabiola. Y ella responde: "Estoy acá, esperando que traigan a Francisco". "¿Por qué lo llevan ahí? Nadie te echó de aquí", le recrimina él. "Porque quiero dormir con él", le contesta Fabiola.

Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género. (Foto: archivo)

"Podes dormir con él en su cuarto. No entiendo qué haces", insistió Fernández. "No te pregunté lo que querés que haga", retrucó la ex primera dama. "Ya lo sé", le dijo él. Y ella finalizó el tenso diálogo nocturno: "Así que no hables".

Luego, en otra conversación alrededor de las 22 horas, Fabiola Yañez le decía a Alberto Fernández: "Está claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenés que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme a más momentos violentos. No hay necesidad. El nene está en el mismo lugar en que vivía con vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podés estar con él cuando quieras y tengas tiempo, conmigo no".

A lo que el ex presidente le dice: "Quiero hablar no quiero más insultos, no quiero más violencia. Y no quiero que Francisco nos vea separados, no es lo que deseo. Te ruego que me ayudes, tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia, hablemos y escuchémonos".

alberto fernandez fabiola yañez nuevos chats.jpg

Mirtha Legrand contó por qué elegiría invitar a Alberto Fernández antes que a Fabiola Yañez

Mirtha Legrand estuvo en el desfile de la empresa Silkey de la que es una de sus caras, y entre otras declaraciones que hizo explicó por qué elegiría invitar a Alberto Fernández antes que a Fabiola Yañez a su programa.

Todo comenzó cuando un cronista le hizo la picante consulta a la diva. “Te quería preguntar un tema de agenda que se estuvo hablando mucho este tiempo, el tema de Alberto, Fabiola. Si tuvieras que invitar a alguien a tu mesa, ¿a cuál de los dos sería?”, preguntó el notero de Mañanísima.

“Alberto, para decirle de todo”, dijo Mirtha, generando risas en todo el escenario. “¿Qué le dirías?”, quiso saber el periodista, y Mirtha no se anduvo con vueltas: “¿Por qué le pegaba a una mujer, a su mujer?”, señaló.

“Aunque lo niegue, le pegaba, la maltrataba. Ese ojo en compota, como decimos vulgarmente, no está pintado. Ese ojo es de verdad, le dieron una trompada. ¡Ay, no sé, no sé! No quieren ni hablar de eso”, agregó luego.

Mirtha participó del desfile de Silkey en el que Claudio Cosano presentó su exclusiva Colección Completa de Alta Costura, con modelos icónicas y una imponente puesta en escena.