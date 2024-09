Mirtha Legrand contó por qué elegiría invitar a Alberto Fernández antes que a Fabiola Yañez

“Alberto, para decirle de todo”, dijo Mirtha, generando risas en todo el escenario. “¿Qué le dirías?”, quiso saber el periodista, y Mirtha no se anduvo con vueltas: “¿Por qué le pegaba a una mujer, a su mujer?”, señaló.

“Aunque lo niegue, le pegaba, la maltrataba. Ese ojo en compota, como decimos vulgarmente, no está pintado. Ese ojo es de verdad, le dieron una trompada. ¡Ay, no sé, no sé! No quieren ni hablar de eso”, agregó luego.

Mirtha participó del desfile de Silkey en el que Claudio Cosano presentó su exclusiva Colección Completa de Alta Costura, con modelos icónicas y una imponente puesta en escena.

alberto Fernández y Fabiola Yañez..jpg

La picante reacción de Mirtha Legrand tras las polémicas declaraciones de Marina Calabró

Teniendo presente que desde hace tiempo la relación entre Mirtha Legrand y Marina Calabró no es la mejor, lo cierto es que este viernes la diva de los almuerzos volvió a disparar visiblemente molesta contra la hija del recordado Juan Carlos Calabró.

Lo concreto es que horas antes, Marina había asegurado que Mirtha estaba al tanto de la conflictiva relación entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández desde 2016 y había guardado silencio.

Como era de esperar, la información de Marina Calabró no pasó desapercibida para nadie, motivo por el cual las cámaras de A la tarde (América TV) no dudaron en ir a buscar la palabra de la legendaria conductora al término de la grabación de La Noche de Mirtha de este sábado.

Así, al ser consultada Mirtha Legrand fue contundente y, aunque sin mencionarla, fue letal con la menor de las Calabró, al asegurar sobre el tema: “No me acuerdo de eso, fue hace 8 años. Ya pasó. Es lindo nombrar a la Legrand. No hablo más del tema, no me interesa”.