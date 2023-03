Se filtró la declaración indagatoria de Marcelo Corazza ante el juez: "Me da asco..."

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron elementos de interés para la causa y fueron detenidas cuatro personas, entre ellas, el ex GH, Marcelo Corazza, en su casa de Tigre.

Lo cierto es que en Intrusos, América Tv, revelaron el descargo que hizo Marcelo Corazza el martes ante el juez de la causa Javier Sánchez Sarmiento. Si bien se negó a responder preguntas, remarcó su inocencia en un pequeño descargo que presentó ante el magistrado.

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando el peor momento de mi vida, no puedo creer todo lo que está pasando", manifestó el ex GH.

"Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que ellos lleguen a leer todo esto, no puedo ni imaginarlo", cerró su defensa sin responder preguntas.

Los escalofriantes chats de la causa que involucra a Marcelo Corazza en una red de corrupción de menores

En América Noticias, se filtraron los escalofriantes audios del expediente de la causa que involucra al productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, acusado de integrar una red de corrupción de menores.

Los mensajes, muy recientes, se desprenden de la investigación que se generó tras la denuncia. "El primero de los diálogos que se registran entre Francisco Angelotti, jefe de la organización, con otro integrante, se dio el 22 de diciembre de 2022", aseguró el periodista de América TV, Mariano Yezze, expediente en mano.

"Boludo, lo agarré al hermanito de Marcos, dos veces lo hice eyacular, le dije y me dijo bueno, dale, o sea que ya se soltó", dice uno de los escalofriantes mensajes, dando a entender que el menor ya comenzaba a actuar según sus indicaciones.

Angelotti, en uno de los mensajes, le dice a su par: "Me lo llevo a Miami a los 18 le dije, y ahora tiene 16, imaginate, le dije te prendés bien allá, de una", asegurando de alguna manera que el joven estaba "accediendo" a su actividad ilegal.

"Me lo llevo allá y le digo si no te prendés te quedás allá en Miami", a modo de amenaza, y agrega, "y vos cómo estás ahí con tu mini harem", haciendo referencia a la cantidad de menores que integran la red.