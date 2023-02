Se filtró la foto hot que Claudia Albertario le envió a Fede Bal: "Te voy a c..."

image.png

En las últimas horas, la revista Paparazzi publicó parte del chat ardiente entre ambos. En esos mensajes, la actriz le comparte una foto hot, donde le muestra la cola. Además, se infiere que tienen intenciones que acordar un encuentro.

"Tanto te voy a co...", le dice el hijo de Carmen a Albertario. "No se ve bien... ahí hay más ort...", le contesta ella, en referencia al material erótico que aparece esa conversación.

Claudia Albertario

El explosivo descargo de Claudia Albertario tras ser señalada como tercera en discordia entre Fede Bal y Sofía Aldrey

Ante el revuelo que se generó en torno al supuesto affaire con Fede Bal, Claudia Albertario publicó un extenso descargo, en el cual reconoció un vínculo con su colega, pero desmintió que sea algo más que una amistad.

Desde hace un par de días, me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobrexposición que llevar sacar conclusiones desde el juzgar.

De todas maneras, no tengo nada que ocultar, primero porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad.

Segundo porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos milagros, nuestros hijos, estamos separados desde hace muchos meses, una separación cordial, lelna de amor y entendimiento, porque construirnos una familia, que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, somos padres presentes y unidos para nuestros hijos.

Yendo al punto del 'escándalo', a Fede Bal lo conozco hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos. Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente.

Lamentablemente, se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto, pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen hace mucho, sino porque tamién en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor.

No hay nada más liberador y certero que contar mi verdad.

Lo comparto por respeto a mis hijos, a mi ex esposo, a mi amigo, y a mí. Una mujer adulta, libre, dueña de sus actos y con plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad.