Susana Giménez habló sobre la muerte de Gerardo Rozín: "Era un hombre tan joven y tan querido"

Y en diálogo con la prensa, la diva contó sobre su plano laboral: "Haré cuatro especiales para Paramount y después empezaremos con el programa". Se estima que Susana vuelva en junio o julio a la pantalla de Telefe.

Por otro lado, al ser consultada sobre la triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín, expresó: "Yo no sabía que estaba enfermo y lo sentí muchísimo. Era un hombre tan joven y tan querido, amoroso. Me impresionó mucho cómo lo quería la gente. Yo le mande un abrazo enorme a la familia, no sabía lo que había pasado".

Paramount+ presentó sus contenidos originales para Argentina y Latinoamérica

Paramount+ celebró en Buenos Aires el primer Foro Paramount+ para el Hub Latam Sur. Con un evento exclusivo, donde a través de los talentos, se presentaron los nuevos contenidos de la plataforma. El Primero de Nosotros, Medusa, Los Enviados, Bosé, At Midnight, Graduados, Amor es Amor, The Offer, Super Pumped, el tan esperado estreno Halo, y muchas novedades sobre los grandes contenidos originales que llegarán pronto a Paramount+.

El evento contó con la apertura de JC Acosta, Presidente de International Studios & Networks Sur de Europa, América Latina, Oriente Medio & África. En el Foro Paramount+, se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas, entrevistas con talentos como: Susana Giménez, Claudia Villafañe, Juan José Campanella, Benjamín Vicuña, Ariel Winograd, Nancy Dupláa, Soledad Villamil, Jazmín Stuart, German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, entre otros. Estas grandes figuras se sumaron a más de 30 talentos, que conversaron con más de 40 medios en una espectacular alfombra azul.

La conducción del evento estuvo a cargo del reconocido presentador Alejandro “Marley” Wiebe, protagonista del original de Paramount+ Marley & Mirko, quien además de destacar los contenidos que se estrenarán en la plataforma, condujo los paneles con los principales títulos.