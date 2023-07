Tensión de Jey Mammon con el móvil de LAM a la salida de América: "Los espero en..."

image.png

En LAM se encontraban al aire cuando Santiago Sposato dio aviso que Jey Mammon estaba por retirarse del canal. El cronista se acercó para intentar dialogar y la tensión fue más que evidente.

"Bien, me estoy yendo, gracias", exclamó el humorista, sin intenciones de dar más declaraciones. "¿Qué buscás con este embate contra los medios?", le consultó el periodista. "No hay ningún embate contra los medios. Hay mediaciones con algunas personas", añadió Jey.

"¿Qué buscás con estas mediaciones?", le dijo Sposato. "¿Están en vivo ustedes? Las mediaciones son con algunos comunicadores de LAM, de tu programa", le explicó el conductor.

"¿Querés hablar con ellos? Te pongo el retorno....", le propuso el cronista. "Los espero en las mediaciones. Chau, gracias", remató Jey, que evitó seguir dialogando con el notero.

La reunión clave del equipo de La Peña de Morfi, que anticipa qué pasará con Jey Mammon

Este miércoles Jey Mammon estuvo en Intrusos y dejó en claro que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre luego de la enorme repercusión que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto en los medios.

Incluso, el conductor y humorista afirmó que estará en los Premios Martín Fierro 2023 porque La Peña de Morfi está nominada como Mejor programa musical.

"El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó en el ciclo de Flor de la V.

La presencia del conductor en la ceremonia de APTRA implica un compromiso importante para los integrantes del programa, La Peña de Morfi. Deberán definir si acompañan a Jey y le dan su respaldo o si prefieren tomar una postura distante.

Lo cierto es que, según reveló el propio Jey, este miércoles tenía una reunión con los integrantes de La Peña de Morfi, en la cual también podrían definir qué ocurrirá con su futuro como conductor del ciclo creado por Gerardo Rozín.