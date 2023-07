La llamativa frase de Lucas Benvenuto mientras Jey Mammon se defendía en Intrusos

Lucas Benvenuto Posteo.jpeg

Mientras eso ocurría en América TV, en su cuenta de Instagram, Lucas Benvenuto subió un posteo, en el cual dejó una frase sugestiva, que a muchos hizo pensar que era una indirecta sobre la nota de Jey en el ciclo de espectáculos.

"Mirá que relajado que estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lentejas y verduras", expresó el joven en una publicación, donde se ve un plato con hamburguesas veganas.

Al parecer, Lucas Benvenuto no tienen intenciones de volver a hablar en los medios sobre su denuncia. Sin embargo, Jey intentará ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia y defender su buen nombre.

Jey Mammon, cara a cara con Karina Mazzocco y una promesa que se hicieron al aire

Jey Mammon está convencido de su inocencia y avanza con su estrategia para limpiar su nombre luego de la denuncia en su contra de Lucas Benvenuto, que logró una importante repercusión mediática.

El humorista estuvo en Intrusos (América TV) y dio su versión de los hechos. Después de dejar el estudio del programa de Flor de la V dio notas con algunos cronistas que estaban esperando por él en la puerta del canal de Palermo.

El notero de A la tarde lo interceptó y le ofreció dialogar con Karina Mazzocco, la conductora del programa donde Lucas Benvenuto decidió dar a conocer su denuncia por primera vez en los medios.

En el aire en América, Jey tuvo un interesante ida y vuelta con Mazzocco, a quien él denunció en la Justicia. "¿Vas a aceptar una nota con nosotros? Tenemos muchas preguntas para hacerte y me encantaría poder tenerte en el programa", le dijo la presentadora.

"Sí, coincido con vos, me es difícil responder preguntas en este contexto con un tema tan serio y, por otro lado, tampoco quiero hacer una recorrida por todos los programas de TV. Eso es lo que me pasa. De todos modos, sí acepto a que nos sentemos a hablar en algún momento", le contestó el humorista.

"Perfecto. Igual quiero hacerte una pregunta ahora, dijiste que cualquier pueda comerse un sapo, que quien se haya subido a esa mentira, va tener que pagar y responder. Ahora lo que te quiero preguntar es: ¿qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento?", añadió Karina.

"La pregunta que me hacés encierra el discurso que tuviste en los programas que has hecho antes. Y me parece muy bien. Es creer en un testimonio sin un sustento de pruebas. Él dijo que había borrado todo lo que no tenía. Yo ahora me estoy presentado con pruebas. Ustedes lo vieron ayer: Hay testigo, audios, que hablan de una relación de 7 años, que es lo que dije siempre. Ahora tienen la posibilidad de encontrarse en mediaciones judiciales para conocer las pruebas y todo lo que tengo", detalló Jey.

Mazzocco enfatizó que en su programa siempre primó la búsqueda de la verdad, con enorme profesionalismo. "Nosotros nos tomamos con mucha seriedad desde el minuto cero", remarcó. "Permitime disentir lo del 'desde el minutos cero' y lo podemos hablar cuando nos veamos", retrucó el conductor. "Lo hablaremos en la mediación. Queda abierta la invitación acá al piso para tener una charla como corresponde", cerró la figura de América.