Tras filtrar chats íntimos con Mauro Icardi, La Cuerpo redobló la apuesta: "Muy morboso"

Ante la consulta sobre cómo creía que Icardi había llegado a su perfil, la influencer especuló: “Creo que esto pasó porque se ve que la mujer (La China Suárez) consume a Martín Cirio. Y yo hice una entrevista con Cirio el martes pasado. Entonces, bueno, es morboso, debe ser un pasivo curioso”.

Sobre los tiempos del supuesto contacto con el jugador, explicó: “Duró nada, fueron muy poquitos mensajes, después no le di más bola. No me interesa tampoco. Esto habrá sido el miércoles de la semana pasada. Se ve que La China estaba en Argentina”.

Al ser consultada sobre el contenido específico del mensaje, afirmó: “Cosas boludas, lo que vieron que me puso. Directamente, me mandó ‘hola, ¿dónde puedo comprar tu contenido triple X?’. Así, de una. Y yo le digo, ‘¿pero qué estamos todos locos?’. Digamos que quiere demostrar algo que no es a la Sociedad”.

Por último, cerró con una fuerte reflexión: “Siempre me escriben muchos tipos, no expongo a nadie, pero esto lo expuse porque fue muy morboso. Si son machos, ¿para qué buscar a otro tipo?”.

Los mensajes que La China Suárez le envió a La Cuerpo tras enterarse qué pasó con Mauro Icardi

En su cuenta de Instagram, Jazmín La Cuerpo compartió capturas de chats con Mauro Icardi. En esos mensajes, el futbolista le pedía contenido hot a la modelo e influencer trans.

La Cuerpo afirmó que el ídolo del Galatasaray la descubrió tras ver una entrevista que le hizo Martín Cirio, en la que ella hablaba sobre sus atributos sexuales. Luego de ver esa nota, el jugador quedó fascinado con ella.

"Me vio en lo de Martín Cirio. Me escribió para saber si es verdad lo de 24x7. Un loco jaja", comentó la modelo e influencer trans.

Sin rodeos, La Cuerpo prometió mostrar capturas de las conversaciones con Icardi. "Lo siento por ella, pero se va a saber la verdad", expresó, haciendo alusión a la China Suárez.

mensajes de icardi a jazmin la cuerpo

"¡Estás muy fuerte!", "Te la pondría toda", "¡Sos divina!", fueron algunos de los comentarios que el jugador del Galatasaray le habría hecho a la modelo trans.

Enterada de la situación, la China Suárez no tardó en reaccionar. La Cuerpo reveló que la actriz le envió varios mensajes por Instagram, en los que Eugenia le exigía las capturas de los chats con Mauro Icardi

china cuerpo

¿Quién es Jazmín La Cuerpo?

Jazmín Salinas —conocida como Jazmín La Cuerpo— es una influencer trans oriunda de Guernica, Buenos Aires, que ganó popularidad en redes sociales gracias a videos “bizarros” grabados en la estación del Tren Roca y canciones de estilo urbano RKT que retratan su realidad social. Su infancia estuvo marcada por la violencia familiar y la pobreza; a los 13 años tuvo que salir a trabajar en la calle para mantener a su familia.

Con el tiempo, construyó una carrera como modelo, cantante y creadora de contenido digital. Participó en importantes desfiles y logró presencia en plataformas como Apple Music, Spotify e Instagram, lo que impulsó su visibilidad como figura pública y activista trans.

En los últimos meses, fue protagonista de diversas controversias: Karina Milei (hermana del presidente) la demandó por una canción que incluía una frase ofensiva y, más recientemente, encendió las redes al difundir un supuesto chat con Mauro Icardi, en el que él le habría pedido contenido íntimo.