Tras la denuncia por violencia, Andrés Nara y Alicia Barbasola están otra vez juntos

Embed

El papá de Wanda Nara contó que quedó sin efecto la perimetral porque llegaron a un entendimiento. "Nosotros estuvimos a derecho y la Justicia actuó en tiempo y forma. Hace dos días estuvimos en una audiencia y llegamos a un acuerdo", explicó.

De todos modos, el mediático tendrá que pagar una suma de dinero y realizar una capacitación sobre violencia de género. "Él hizo una donación y durante 6 meses va a tener que realizar un curso sobre violencia de género", sumó Alicia.

Tras haber pasado unos días en prisión y haber sido protagonista de un gran escándalo, Andrés se mostró feliz por estar otra vez junto a la ex vedette.

Alicia Barbasola abandonó sorpresivamente el piso de A la tarde: fuerte descargo, enojo y escándalo

Semanas atrás, Alicia Barbasola fue al programa de Karina Mazzocco en América, A la tarde, para hablar de su relación con Andés Nara, tras el escándalo por la denuncia de violencia de género que lo llevó a la cárcel.

En un momento del diálogo, la modelo se negó a contestar preguntas de los columnistas del ciclo. "Los chicos son divinos, pero yo pauté hacer un mano a mano con vos", manifestó, ante la invitación de la conductora a responder consultas de los panelistas.

Embed

Ante esa condición, el periodista Luis Ventura se indignó y dijo que prefería irse si no podía hacer intervenciones: "Perdón, yo me voy a levantar porque no me parece estar sentado acá en una entrevista en la que cual no se puede preguntar".

En ese instante, Alicia también se levantó, saludó a la conductora y se fue del piso. "Me retiro porque este es el trabajo de Luis y no quiero incomodar a nadie. Este es un tema que toca una fibra emocional muy particular. Vine mentalizada a hablar de mujer a mujer", argumentó.

Finalmente, Karina pidió un corte comercial, habló con la invitada, el clima se calmó y continuaron con el mano a mano.