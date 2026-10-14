Cómo fueron los últimos minutos del Roña Castro antes de morir: "Lo sacan en una silla de ruedas y..."

El cronista precisó que el personal del bingo actuó rápido para sacarlo del lugar en silla de ruedas y llevarlo al estacionamiento a la espera de la ambulancia pero ya era tarde.

"Se descompensa en la zona de máquinas, lo sacan en una silla de ruedas y cuando lo empiezan a trasladar al estacionamiento de a la vuelta y se espera a la ambulancia, cuando llegan los médicos ya era tarde", indicó.

El Roña Castro además colaboraba hace tiempo con personas necesitadas: "Se repartía el tiempo entre Morón y Temperley porque tenía comedores, era una persona solidaria", comentó.

En ese contexto, Carlos Salerno agregó desde el estudio que se realizará una autopsia al cuerpo del exboxeador para determinar las causas de su muerte: "En las próximas 48 horas sabremos bien las causas de su fallecimiento", comentó el periodista.

Cuántas veces se casó y cuántos hijos tiene el Roña Castro

Jorge Roña Castro contaba su historia de vida y el vínculo con sus hijos en una reciente entrevista televisiva en Otro Día Perdido (El Trece). En la charla con Mario Pergolini, el exdeportista contó que tiene 15 hijos y se casó 7 veces.

“Tengo 15 hijos. Yo tenía que poblar la Argentina. El más chico tiene 16 y el más grande tiene 42, empecé de chiquito”, dijo el excampeón del mundo.

"Entonces hoy en día mis hijos son mis amigos. Tengo hijos en Caleta Olivia, en Buenos Aires", agregó el invitado. A lo que el conductor le dijo entre risas: "Acá en la tribuna, tenés hijos en todos lados, obvio".

El Roña Castro reconoció que le cuesta recordar todas las fechas de los nacimientos de sus hijos: “Es lindo. Lo que pasa es que vos me preguntás si hoy es el cumpleaños de tal hijo, no me acuerdo. Tengo 14 nietos, mis hijas son como el padre”, comentó.

"Conocidos del campeón tengo un montón pero amigos muy pocos. Noelia es mi novia, vive conmigo y estamos bien. Tuve siete matrimonios, viví la vida del campeón", explicó.

Sobre sus hijos y lo que pudo dejarles tras su exitosa carrera deportiva, El Roña Castro remarcó: “A todos les di por igual. En ese momento, era campeón del mundo, la ganaba peleando y fácil. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo, no tengo problemas de nada”.