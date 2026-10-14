Tensión al aire entre Flor de la V y Andrea Taboada: el incómodo cruce que dejó a todos en shock

La respuesta de Flor de la V no tardó en llegar y dejó en evidencia su molestia con el nulo aporte de su compañera. Sin vueltas, la conductora la interrumpió con una frase contundente que marcó el comienzo del incómodo cruce: "Igual si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve".

Cómo fue el cruce entre Andrea Taboada y Flor de la V

Lejos de dar por terminada su intervención, Taboada intentó justificar por qué había mencionado esas conversaciones y sostuvo que buscaba mostrar una determinada conducta vinculada con el entorno de Julieta Prandi. En ese sentido, agregó que una persona que se había encargado de manejar la prensa de la modelo se había enterado por ella misma de que iba a casarse.

Pero el argumento tampoco logró convencer a Flor, que volvió a interrumpirla para plantear su punto de vista sobre la información que comparten las figuras públicas con quienes trabajan en su comunicación. "Bueno pero yo a la gente que me maneja la prensa o las redes, no siempre le cuento cosas personales", respondió, dejando en claro que no consideraba concluyente el ejemplo que había dado la panelista.

A pesar de las interrupciones, Andrea Taboada insistió con su postura y buscó explicar que, según su mirada, la actitud de la modelo había cambiado en el último tiempo. "Lo que digo es que de un tiempo a esta parte, Julieta tiene estas actitudes que si tengo un minuto chiquito te cuento", expresó, mientras el intercambio con la conductora continuaba sumando tensión.

Sin embargo, Flor de la V ya no quiso seguir escuchando sus explicaciones y decidió dar por finalizado el tema para continuar con el programa. "No, porque tiene que ir Naiara", retrucó, al tiempo que le cedió la palabra a su otra panelista para que presentara la información que tenía preparada.

El episodio no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde el video del enfrentamiento entre ambas se viralizó. Así, el tenso ida y vuelta dejó expuesta la incomodidad que se vivió en el estudio y volvió a poner el foco en la relación entre Flor de la V y Andrea Taboada, luego de un cruce que no pasó desapercibido para los espectadores.