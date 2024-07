Una participante de Survivor Expedición Robinson quebró en llanto al recordar a su padre en una fecha especial

Marley y Julieta Clemente 1.jpg

Fue entonces que cuando la participante se acercó hasta Marley, el conductor del reality, para recibir el tótem de inmunidad pidió hablar e inmediatamente quebró en llanto.

“¿Puedo decir algo? Se lo queríamos dedicar a mi papá, que contamos los días y hoy sería el cumpleaños”, alcanzó a decir la estudiante de derecho de 24 años antes de que su voz se quebrara y sus ojos se llenaran de lágrimas frente a todos.

“El equipo me dejó y nada, es mi ejemplo y mi mejor amigo”, agregó tras unos segundos mientras trataba de recomponer sus emociones y Marley no dudó en darle aliento por su noble gesto. “Está buenísimo que digas eso de tu papá. Me imagino que debe estar emocionado mirándote ahí en tu casa”, concluyó el conductor antes del festejo del equipo rojo, a salvo hasta la próxima competencia.

Se viralizó un video que puso en duda la veracidad de Survivor Expedición Robinson

En las últimas horas se viralizó un video que puso en duda la locación donde se grabó el reality de Telefe, Survivor Expedición Robinson.

El certamen, donde 25 participantes ponen a prueba sus capacidades para sobrevivir en una isla desierta, se filmó el año pasado en Capurganá, al norte de Colombia.

Sin embargo, un usuario de X compartió imágenes donde se ve que detrás del conductor Marley pasa una moto. "Me encanta el programa de Telefe por el simple hecho que dicen que están en una isla lejos de todo y por atrás pasan autos, motos y hasta gente caminando. Y la de cortes que debe tener", escribió el internauta que subió el video.

Acto seguido, los seguidores del reality no tardaron en comentar el video y aniquilaron al programa: "No sabés la de tráfico que hay en el Amazonas"; "La isla más concurrida de la historia"; "No entendiste nada. Los monos están motorizados"; "Es lo que hay" y "Qué papelón", entre otros.

Otros fanáticos también intervinieron en la discusión y señalaron que ese vehículo podría llegar a ser de la producción del reality.