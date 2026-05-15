Rocío Marengo destapó furiosa las infidelidades de Karina Antonioli a Eduardo Fort: "Lo hacía pasar como amigo y..."

Al tiempo que reveló desencajada: "Chicos, esto la verdad no se sabe, por eso duele cuando se habla del tema de Eduardo con la ex. Porque cuando ella habla que no le dieron las cuentas, entonces ¿por qué se dice que se acostó con la seguridad de Ricardo Fort? ¿Y por qué se dice que se acostó con el mejor amigo de Eduardo?. Entonces, es duro, por qué siempre se supo y ella mandaba a los periodistas a poner la cara".

Y como si eso fuera poco, Rocío arremetió contra la ex de Eduardo Fort: "Por algo, sus hijos le quieren mandar carta de documento a la madre. Tan fenómeno no es. Averigüen si tantas ganas tiene de hablar. ¿Manejando en estado de ebriedad con hijos menores?".

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A esa altura de las explosivas revelaciones de la interna familiar, Marengo insistió en acusar a Antoniali de haber engañado a su entonces marido con un agente de seguridad de su hermano, el recordado Ricardo Fort. "Capaz es mentira, ¿eh? Pero se dice. ¿Con cuál? No, no sé. No me acuerdo los nombres. Yo no los conocía", confió verborrágica.

Fue allí que admitió no tener interés alguno en la ex de su pareja, pero sí expresó su sorpresa ante el proceder de Elba Marcovecchio en calidad de representante legal de Karina Antoniali.

"Ella sabe a quién defendió. Y sabe que lo que dijo que es mentira y todo para cagar a Eduardo. Porque lo recontra cagaron. Y la jueza miró para el costado. Porque nunca gastó ni un centavo en sus hijos. Pero como es mujer, siempre le dan la razón. Hay mujeres que son conchudas. Y no por ser mujer, sos una pobrecita como ella siempre quiso hacer ver en los medios. No les compró ni un caramelo", arremetió entonces dando a conocer parte de la larga disputa de Fort con la madre de sus tres hijos mayores.

Asimismo, destapó otro cuestionable accionar de la exesposa de Eduardo: "Como cuando mantenía a unos amigos, una pareja amiga, que lo llevaron a vivir a una casa de fin de semana, porque pobrecito esa pareja no tenía dónde vivir. Y ella estaba en pareja con ese muchacho. Lo tapaba así como amigo, lo hacía pasar como amigo. Y es mentira, pido disculpas, pero que salga Pablito Rocha a contar si no salió con Karina, y Eduardo lo mantenía. Entonces la señora, que tanto han cuidado todos los medios como la pobrecita, y Eduardo, el millonario conchudo, ¿Quién es el conchudo acá?".

"Estoy al lado de un hombre de verdad. Es el padre de mi hijo y es excelente padre. Puedes decir, Félix Rossi... Que sus hijos no hayan podido hablar de su padre es porque la madre dijo que se suicidaba. Entonces los chicos están callados. ¿Qué van a decir? Si la madre le dice, si se van a vivir con el padre, me suicido. Por eso la otra nena sigue con la madre", sentenció tajante.

com tel Rocío Marengo - captura Intrusos

Cuáles fueron las declaraciones de Rocío Marengo por las que Karina Antoniali le exige disculpas por la vía legal

En medio del conflicto judicial que involucra a Eduardo Fort y a su ex pareja, Karina Antoniali, quien salió a respaldarlo públicamente fue Rocío Marengo. La modelo habló esta semana con SQP, el ciclo de América TV, y no dudó en defender a su pareja frente a las versiones y acusaciones que trascendieron en los últimos años.

Durante la entrevista, Rocío Marengo aseguró que conoce de cerca el comportamiento de Eduardo Fort como padre y destacó el compromiso económico que siempre tuvo con sus hijos. "Como pareja de Edu sé que él mantiene a todos sus hijos, ha pagado todo siempre. Pero también entiendo que a veces hay acuerdos entre abogados y estafas que a veces la Justicia mira para un costado", expresó con firmeza.

Además, profundizó sobre cómo habría vivido él el proceso judicial y sostuvo que hubo situaciones que le generaron mucho malestar. "Tengo entendido que Eduardo en un momento sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no ganaba nada y todo le decían que no. Gracias a Dios todo llegó a su fin", remarcó.

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Por otro lado, la mediática contó que actualmente no existe relación entre Eduardo Fort y la madre de sus hijos mayores. "Hace muchos años que no hay vínculo. Los chicos están con Edu y hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le seguía pagando la cuota a la madre de ese nene que vivía con nosotros", explicó.

En ese contexto, Rocío Marengo también reveló que ella terminó afectada personalmente por la situación pese a no estar involucrada directamente. "Yo fui muy castigada por la otra parte sin tener nada que ver. Ojalá que termine, es lo que deseo, pero bueno, conociendo a cierta gente a veces las cosas no terminan", lanzó.

Para cerrar, volvió a dejar en claro su apoyo absoluto hacia su pareja y destacó el rol de padre que, según ella, cumple diariamente. "Yo estoy al lado de él, lo banco a muerte porque sé que es re buen papá y se han dicho muchas cosas feas de él. El tiempo pone todo en su lugar y los chicos ya están grandes y saldrían a hablar y a decir las cosas como son", concluyó.