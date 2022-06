Video: un sonidista arrojó un tremendo insulto al aire en Canal 26 y dejó atónita a Sol Pérez

Mientras ellos conversaban sobre la invasión rusa en Ucrania y los efectos, empezaron a escucharse voces detrás de cámara.

“Tengo un ruido que me está molestando”, señaló uno de los periodistas, que igualmente siguió con el tema en cuestión. La cosa lejos estaba de solucionarse, y continuaron los problemas con el sonido.

“A ver si podemos cerrar el retorno”, indicó Dumont. A lo que Pérez agregó: “Sí, se está complicando bastante”.

Y todo terminó mal cuando Mura apuntó directamente al encargado del sonido: “Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención”. Entonces, el trabajador reaccionó con furia: “¡La con... de tu madre! ¡No soy yo!”.

Sol Pérez aclaró el motivo de su ausencia en televisión por un complicado estado de salud

Hace unos días, los fanáticos de Sol Pérez se preocuparon al notar que la panelista no estaba saliendo al aire ni de Canal 26, ni de El Trece. Resulta que la "ex chica del clima" tuvo una indigestión por un alimento que comió y debió guardar reposo en su casa.

"Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", contó Sol en diálogo con Implacables.

Sin saber el motivo de su cuadro, añadió: "Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde".

Por último, Sol Pérez explicó: "Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre".