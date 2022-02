Sol Pérez súper hot al borde de la censura, de vacaciones en México

Así, primero compartió con sus más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram el radical cambio de look, al haber dejado de lado el rubio que siempre la caracterizó para pasar al bando de las castañas, con un color chocolate que fue festejado con comentarios del tipo 'me encanta ese look', 'parecés más joven' o 'me encanta ese pelo'.