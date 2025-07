Fue primicia: termina el programa de Viviana Canosa y se confirmó cuál es la fecha del final

A partir de allí, si bien Canosa logró llamar la atención de la audiencia durante varios programas, lo cierto es que el escándalo que llegó a Tribunales con denuncias y contradenuncias, incomodó bastante al Trece. Situación que sumada a la baja audiencia, terminó por decidir a las autoridades de la emisora a dar por concluida la etapa de Viviana Canosa en su pantalla.

Viviana Canosa

Débora D’Amato, ausente del ciclo de Canosa: la interna que desató el escándalo

Sabido ya que el programa sería levantado, días pasados se vivió un momento de alta tensión en Viviana con Vos (El Trece), cuando los periodistas Débora D’Amato y Mariano Roa protagonizaron una fuerte discusión al aire. El intercambio, cargado de gritos y acusaciones cruzadas, escaló rápidamente y dejó a los panelistas al borde del escándalo.

Todo comenzó cuando D’Amato interrumpió a su colega señalando: “Estás diciendo pavadas”. La respuesta de Roa fue aún más contundente: “No sobreactúes más, no es tu programa. Bajá un cambio y escuchá a tus compañeros. Dejate de sobreactuar tu posición de mujer y del colectivo feminista”.

La discusión continuó con fuertes acusaciones. “A vos te gusta reírte de la gente, sos intolerante. Dejá hablar y después hablás vos”, lanzó Roa. Débora, visiblemente molesta, respondió: “La violencia la tenés acá sentada”, mirando a la conductora Viviana Canosa.

Más adelante, D’Amato no se guardó nada: “Me parece un maleducado y un intolerante que señala al resto. Me parecés grosero. Hacés chistes desubicados, sos homofóbico y violento. Vive bajando línea, y le baja el precio a las personas que tienen nuevas familias. No me merecés respeto”.

Además, acusó a su compañero de haber cuestionado su maternidad en emisiones anteriores: “Se metió con mi maternidad. Es un maleducado y bastante berreta”.

Tras el fuerte cruce, Débora D’Amato se ausentó del programa del lunes siguiente, así como también del noticiero Mañanas Argentinas, generando especulaciones sobre una posible renuncia. Sin embargo, desde su cuenta de Instagram aclaró el motivo: “¿Adiviná a quién le fue subiendo la fiebre al aire?”, escribió, acompañando el mensaje con una foto abrigada, en medio de un fuerte cuadro febril por la ola polar.

Así, la periodista despejó toda duda e hizo saber que estaba recuperándose para regresar al programa una vez recuperado por completo su estado de salud, según ella misma confirmó.