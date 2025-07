Viviana Canosa ventiló un explosivo dato de Flor de la V y Marcelo Tinelli: "Recibía regalos y..."

“Él la puso ahí arriba y abajo", agregó entre risas pícaras Viviana Canosa. Y su compañero añadió: "La puso en todos lados. Bien, digo, todo lo que sube baja".

"Si la vas a poner la pones. Bueno pará, somos grandes, cada uno la pone donde quiere…”, comentó sin vueltas Canosa. Y le marcó a Rial ante sus cautelosos comentarios: "Estás más tibio que antes, más bueno, me preocupa”.

Y recordó más sobre aquellos años y apuntando contra Flor de la V en ese momento de mucha fama y éxito del programa: “No tiene nada de malo pero en esa época Flor en la época de Los Roldán se creía mil y siempre boconeaba que recibía regalos muy importantes. Y ella hacía ver como que se lo regalaba alguien muy importante”.

"Hay gente que cuando sube desprecia a los que están abajo. Tuvo ella ese momento de soberbia. Ella antes odiaba a las chicas trans, antes no quería que nadie ocupara su lugar. Ahora su vida y la maternidad la cambió", finalizó picante la conductora contra su colega.

Los Roldán, ficción creada por Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega cuando eran socios, se emitió entre 2004 y 2005 en Telefe y contó con un gran elenco formado por Miguel Ángel Rodríguez, Gabriel Goity, Flor de la V, Claribel Medina, Andrea Frigerio, Jimena Barón, Luciano Castro, Facundo Espinosa, Lola Berthet y Tomás Fonzi, entre otros.

El fuerte mensaje de Flor de la V a Marcelo Tinelli

Desde su canal de difusión de WhatsApp que abrió hace unos días, Marcelo Tinelli compartió un durísimo mensaje que le envió Flor de la V por privado, revelando una interna desconocida entre los dos.

"Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño, le había dado trabajo muchos años. No entendía por qué tanto resentimiento", expresó el conductor en redes ante la versión que dio Flor en su programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) de la posible desaparición de la productora de contenidos LaFlia.

"Cuando me contestó, entendí que hay personas que se quedan dolidas por cosas que uno ni se entera", reflexionó el animador ante la dura respuesta que recibió de Flor.

Y no conforme con eso, mostró la categórica contestación que recibió de Flor de la V: "Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el culo desde que asumiste. Igual no soy rencorosa".