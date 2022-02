Wanda Nara habló sobre sus operaciones y salió a matar al periodismo

Al tiempo que también dijo que para lidiar con tantas mentiras, disparó "Cuando sabés y tenés la verdad y los tuyos la conocen todo lo demás te c un emoji de un huevo".

Wanda responde 1.jpg Wanda Nara aseguró desde sus redes que no se hizo las lolas a los 15 años, y que sus dientes son naturales.

Pero claro que tampoco esquivó el tema del cierre de las redes de su marido y su supuesta nueva crisis matrimonial. Así, cuando quisieron saber si le cerró la cuenta a Icardi y por qué él la dejó de seguir, Wanda explicó "Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos. Pero debo confesar que me divierte las versiones que inventan". Así como también negó haber manejado alguna vez la cuenta de Mauro. Y como para dejar claro quién es, contó que cuando le escriben hombres, no responde, deja de seguir y bloquea.

Wanda responde 2.jpg Además, Wanda Nara se refirió al cierre de la cuenta de Instagram de su marido Mauro Icardi.

En tanto, también hizo saber que su amiga Susana Giménez le dijo que ella es su sucesora, que por el momento no tiene mudarse a Argentina, y cuando le consultaron por el secreto de su éxito la astutísima Wanda Nara aseguró "Me gustaría encontrar la fórmula a que no inventen tonterías pero bue... Creo que es el precio que me toca pagar".

Wanda responde 3.jpg Y como si fuera poco, aseguró que Susana Giménez le dijo que ella es su sucesora.

Wanda Nara se refirió a la decisión de Mauro Icardi de cerrar Instagram

Hace ya unos cuántos días, Mauro Icardi sorprendió con el cierre de su cuenta de Instagram, lo que desató nuevos rumores de crisis con Wanda Nara ya que antes de eso había dejado de seguir a su esposa y hasta hubo versiones de que fue la mediática quien le había exigido salirse de las redes.

"Mauro tiene que tener redes. ¿Cómo me voy a oponer yo a que un hombre con los seguidores que tiene, y en función de eso las marcas que lo contratan, a que interactúe?", le dijo Wanda a Ana Rosenfeld, según contó la abogada en A la tarde (América TV).

Atenta a las cuestiones comerciales de la pareja, la representante de Mauro Icardi separó las aguas con claridad en función del usufructo de la empresa que conforman cada uno por su lado y como familia, detalló Ana Rosenfeld quien habló con la rubia "media hora antes de ir al programa" de Karina Mazzocco.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primicias Ya (@primiciasya)

El motivo por el cual Mauro Icardi cerró su Instagram

Además, Rosenfeld contó por qué Mauro Icardi cerró otra vez su cuenta de Instagram después de dejar de seguir a Wanda Nara.

"No hubo hackeo, no hubo nada. Ante tantos mensajes que recibía, y que todo el mundo opinaba, dijo 'me doy de baja y no sigo interactuando'. Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. No eran mensajes amorosos, eh. Ojo", señaló la abogada de Wanda e Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg

"Mauro Icardi se sintió mal con todo lo que se generó a partir del hecho que fue público y notorio, pero que trajo como consecuencia el perdón de Wanda Nara y la reconciliación. Él consideró que no le hacía bien decir 'sigo a tantos o a ninguno'", cerró Ana Rosenfeld.