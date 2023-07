Wanda Nara recibió el alta y continuará en reposo en su casa: cómo sigue su salud

Embed

Andrés indicó que, después de someterse a una batería de estudios, Wanda recibió autorización de los médicos para seguir su recuperación en su domicilio. "Hace rato fue dada de alta", precisó.

El papá de la figura de Telefe expresó su enorme tranquilidad luego de horas de muchísima preocupación. "Gracias a Dios no era nada grave", concluyó, después de haber visitado a Wanda en dicha institución.

Hasta el momento, Wanda no publicó ningún mensaje en sus redes sobre su salud. Tampoco hubo un parte médico oficial. Por esa razón, aún se desconoce cuál fue el problema que aqueja a la mujer de Mauro Icardi.

La información que trascendió indicaba que le realizaron estudios de sangre, que arrojaron alteraciones en los glóbulos blancos, lo que motivó inicialmente su internación.

El periodista Marcelo Polino habló en A la tarde (América Tv) y brindó un dato que le llegó del interior del Sanatorio Los Arcos. “Están evaluando punzarle la médula, pero no tengo más que eso", afirmó.

La desesperada reacción de Andrés Nara tras enterarse de la internación de Wanda

Este jueves se conoció una noticia alarmante: Wanda Nara fue internada de urgencia luego de presentar un malestar estomacal. Aún hay un enorme hermetismo en su círculo íntimo.

Su padre, Andrés Nara, expresó su preocupación y reveló que todavía no pudo tener contacto con ella para saber más sobre su cuadro clínico.

“Me acabo de enterar por ustedes de esta noticia. Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando”, dijo en diálogo con A la tarde.

Andrés comentó que el vínculo entre ellos había mejorado, pero hace poco volvieron a distanciarse. “Veníamos bien pero últimamente no, nos desconectamos un poco por pavadas”, explicó.

“Obviamente estoy preocupado porque no pude chequear. No estoy cerca de Los Arcos. Estoy tratando de averiguar un poco más a ver si necesita algo”, remarcó.

Al finalizar, Andrés aseguró que buscará acercarse al Sanatorio para seguir de cerca la evolución de Wanda. “Voy a tratar de comunicarme y ver si puedo tomar cartas en el asunto de forma personal para saber si necesitan algo o tengo que ir yo de urgencia”, cerró.