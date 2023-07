La última nota de Wanda Nara antes de su internación de urgencia: "Estoy..."

La ganadora al premio Revelación también había asegurado: "Trabajé mucho el año pasado pero con un grupo hermoso que era La Máscara. Es un programa que hice entre amigos. Nos terminamos haciendo muy amigos todos: Lizy (Tagliani), Karina La Princesita, Natalia (Oreiro). Fue muy lindo. Telefe es mi gran familia. Estoy muy contenta".

Por otro lado, había afirmado que Mauro Icardi y sus hijos fueron clave en su desempeño porque la apoyaron muchísimo: "Cuando las mamás trabajamos mucho tenemos siempre esa culpa de dejar los chicos y ellos me acompañaron mucho".

"Trabajo mucho, me preparo mucho, como también me preparé para hacer MasterChef. Espero el año que viene estar nuevamente ternada", había dicho en relación a una futura nominación como conductora del reality culinario, MasterChef.

Por último, sobre las propuestas laborales a futuro había adelantado: "Hay muchas propuestas de Telefe, hay otra conducción de un reality muy importante, vamos a ver qué pasa".

Los delicados detalles del cuadro clínico de Wanda Nara tras su internación de urgencia

Anoche, Wanda Nara fue a la guardia del Sanatorio Los Arcos, le realizaron estudios y los médicos decidieron dejarla internada, en observación, confirmaron en Intrusos.

En A la tarde (América TV), Marcelo Polino dio precisiones sobre el cuadro clínico de la figura de Telefe: "Están evaluando punzarle la médula, pero no tengo más que eso".

Diana Deglauy, en tanto, sumó información. "Le dieron los glóbulos blancos altos. Lo cual podría ser por una infección. Hay una información que está circulando sobre un problema en el bazo", añadió.

En el programa de Karina Mazzocco se comunicaron con Andrés, el papá de Wanda, que indicó no tener detalles del cuadro de su hija. "La verdad no sabía nada. Me estoy enterando de esta noticia", afirmó.

Hasta el momento, la conductora de MasterChef no publicó ningún mensaje en sus redes. Hay un estricto hermetismo en su entorno.