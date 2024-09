Yanina Latorre contó qué le dijo Diego Latorre de las críticas de Toti Pasman y Martín Liberman a Ángel Di María

Luego de escuchar los elogios de Majul para la serie y la importancia de Jorgelina como sostén de Ángel en sus difíciles momentos en la Selección Argentina, Yanina contó que es amiga de ella y hasta le hizo enviar un audio al periodista para que la saludara directamente.

Embed

“Los Di María son una familia muy agradecida. Ella es como yo, de armas tomar. Jorgelina es amiga mía. ¿Sabés lo que me gusta de ella? Que yo era igual, o sea que no había redes en mi época. Defiende al marido a capa y espada. No me lo toques porque te hago ver…, qué es lo que hizo con su lista negra de periodistas deportivos y les va a responder uno por uno”, explicó.

Yanina contó que charló con Diego Latorre sobre aquellas fuetes críticas que recibió Di María en su momento por su nivel futbolístico con la camiseta argentina y las lesiones y reveló qué piensa él al respecto.

"Yo le pregunté a Diego el otro día, porque él es muy mesurado y yo no, y le digo ‘Soy yo?’ y me dice ‘No, se le fue la mano. Hablaron mucha gilada’. Mi marido mil veces critica jugadas, jugadores, equipos, pero otra es pedir de rodillas que lo saquen de la selección”, manifestó.

“¡Liberman dijo que Di María no iba a ser recordado por su paso en la selección! Deberían estar enojados con ellos, no con Di María y la mujer. De verdad, es una falta de respeto”, cerró con firmeza Yanina Latorre.

hijas di maria.jpg

Toti Pasman enfrentó la polémica por la serie de Ángel Di María y le contestó a Yanina Latorre y Ángel de Brito

Toti Pasman enfrentó la polémica por la serie Ángel Di María: romper la pared que se estrenó en Netflix y el video de Criticadores anónimos con el que se promocionó donde aparecen dos hombres con rasgos similares a los periodistas Toti Pasman y Martín Liberman.

Desde su ciclo por Radio La Red AM 910, Toti Pasman aclaró: "De ninguna manera le voy a hacer juicio Di María, ni a Jorgelina tampoco, más allá de que estuvo en el comercial, pero si me estoy asesorando para ver si puedo accionar contra la productora que hizo el comercial y contra Netflix que es su socia".

"Porque si ellos me llaman a mí con un guion a participar de criticadores anónimos, cuando yo no estoy de acuerdo con el guion, no lo cambian y contratan a un actor, bueno, yo me estoy asesorando. Y la verdad que si tengo derecho a reclamar, le voy a reclamar a la productora y a Netflix por el comercial", fundamentó el conductor sobre su postura en este tema.

"De la serie, más allá de las cosas que dije, está en todo su derecho de hacerla y decir las cosas que quieren. En el final del comercial, que me llamó un montón de gente amiga y lo hablé con un psicólogo, cuando Jorgelina dice: a estos angelitos liberalos, a Tito, que es Toti, todavía no. Cuando dice a Tito no me lo liberes, es como que estás liberando a los 45 millones de argentinos, que a la gente la perdona, pero a este no, vamos a seguir dándole, humillándolo, señalándolo, escrachándolo. Y la verdad que no me parece bien. Repito, no me parece bien", continuó explicando el periodista.

Y les respondió a Yanina Latorre y Ángel de Brito por lo que contaron en LAM sobre su enojo por la serie de Fideo: "También le quiero decir a Yanina Latorre y Ángel de Brito, que los vi el otro día, que no me siento ni un ridículo ni me siento estar demente. Ángel, Yanina, que cada vez que me necesitaron para LAM estuve, no me considero ni un demente ni un ridículo",

"Estoy seguro que si a ustedes los utilizan para promocionar una serie de Netflix ridiculizándolos, no les gustaría, no les haría tanta gracia como se hizo el comercial. No estoy ni demente ni soy un ridículo, me estoy asesorando y si considero voy a a demandar a la productora", finalizó Toti.