Toti Pasman enfrentó la polémica por la serie de Ángel Di María y le contestó a Yanina Latorre y Ángel de Brito

"Porque si ellos me llaman a mí con un guion a participar de criticadores anónimos, cuando yo no estoy de acuerdo con el guión, no lo cambian y contratan a un actor, bueno, yo me estoy asesorando. Y la verdad que si tengo derecho a reclamar, le voy a reclamar a la productora y a Netflix por el comercial", fundamentó el conductor sobre su postura en este tema.

"De la serie, más allá de las cosas que dije, está en todo su derecho de hacerla y decir las cosas que quieren. En el final del comercial, que me llamó un montón de gente amiga y lo hablé con un psicólogo, cuando Jorgelina dice: a estos angelitos liberalos, a Tito, que es Toti, todavía no. Cuando dice a Tito no me lo liberes, es como que estás liberando a los 45 millones de argentinos, que a la gente la perdona, pero a este no, vamos a seguir dándole, humillándolo, señalándolo, escrachándolo. Y la verdad que no me parece bien. Repito, no me parece bien", continuó explicando el periodista.

Y les respondió a Yanina Latorre y Ángel de Brito por lo que contaron en LAM sobre su enojo por la serie de Fideo: "También le quiero decir a Yanina Latorre y Ángel de Brito, que los vi el otro día, que no me siento ni un ridículo ni me siento estar demente. Ángel, Yanina, que cada vez que me necesitaron para LAM estuve, no me considero ni un demente ni un ridículo",

"Estoy seguro que si a ustedes los utilizan para promocionar una serie de Netflix ridiculizándolos, no les gustaría, no les haría tanta gracia como se hizo el comercial. No estoy ni demente ni soy un ridículo, me estoy asesorando y si considero voy a a demandar a la productora", finalizó Toti.

La serie Ángel Di María: romper la pared que se estrenó en Netflix generó una gran polémica en dos periodistas deportivos al ver la promoción de Youtube titulada Criticadores anónimos.

Fernanda Iglesias contó en el ciclo LAM, América Tv, que Toti Pasman y Martín Liberman están furiosos por este tema y analizan llevar a Ángel Di María a la Justicia.

El corto en cuestión se ve a un grupo de autoayuda aparecen dos personas muy parecidas físicamente a los conductores y termina con estas personas rezando de rodillas el “Dios te salve Di María” y un llamado de Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, a la psicóloga del grupo indicándole a quien darle “el alta”.

“¿Esto al colorado y a Tito o Toti, ¿no les cayó bien?”, le preguntó Ángel de Brito a Fernanda Iglesias tras mostrar el corto, a lo que la panelista informó que ambos “están asesorándose para ver de iniciar acciones legales”.

“Hablé con ellos y están ofendidísimos los dos. Esto es como una burla”, precisó la panelista. A lo que el conductor observó: "Para mí las dos cosas están bien: el periodista que dice lo que se le canta y Di María y la mujer que se vengan".

“Si quieren hacer acciones legales están dementes, no va a pasar nada porque es humor. No pueden hacer acciones legales por esta pavada”, finalizó Ángel de Brito sobre la "venganza" de Fideo con sus enemigos mediáticos por las fuertes críticas que recibió en su momento por su desempeño en la Selección Argentina.