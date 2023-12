Yanina Latorre reveló la costosa cifra de su rejuvenecimiento vaginal: "Es en dólares"

Y fiel a su estilo lanzó: "Es para la con... seca, es para las que tienen escapes de pis". "¿Te pasaba todo eso a vos?", le consultó Ángel. "No, es para prevenir", le respondió.

Más adelante, Maite Peñoñori quiso saber si a Yanina algo de eso le estaba pasando. "Obvio, tengo 54 años y soy menopáusica. El primer síntoma que tenés es sequedad vaginal".

Acto seguido, el conductor le consultó cuánto salió el retoque. "Y... es en dólares", le contestó. "Decimos el precio de las carteras, por qué no vamos a decir el precio del retoque", dijo Fernanda Iglesias. "700 dólares", afirmó la rubia sobre el retoque estético.

Yanina Latorre apuntó contra Angie Landaburu por haber ganado el premio a Mejor influencer: "Una vergüenza"

El último sábado se celebró el Martín Fierro de la Moda 2023 y -como todo premio- tuvo sus polémicas y enojos. La panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre, quien obtuvo un galardón por Panelista femenina con mejor estilo, criticó duramente la categoría de Mejor influencer.

Resulta que en la gala, que homenajeaba lo de mejor de la moda y el diseño, Angie Landaburu fue premiada como Mejor influencer y no cayó muy bien entre los colegas.

"Una vergüenza. No es influencer. No la conoce nadie. No trabaja con sus redes. Sus seguidores, sus likes y sus comentarios son comprados", disparó Yanina desde su red social.

Otra famosa que también opinó al respecto fue Stephanie Demner. La influencer publicó junto a emojis de caritas riéndose: "La cara de la gente del medio. Y sí... somos pocos y nos conocemos mucho".