El firme descargo de Estefi Berardi tras recibir el fallo de la Justicia: "Yanina Latorre me..."

Luego aclaró que Yanina ha sido demandada por mucho dinero por La China Suárez. “Yo denuncio que Yanina Latorre mandó a filmar una computadora que no era de ella. Es un robo”, señaló.

“Eso es ilegal. El juez dijo que no existen los hechos. Sofía Aldrey en la Justicia declaró que nunca mandó ningún chat. Dice que no tuvo ninguna injerencia”, indicó.

“Inicié acciones legales contra Yanina (Latorre) por hostigamiento. Con Marcela Tauro yo puedo hablar, ella me dijo que estaba dispuesta a pedirme disculpas públicas. Creo que me voy a poner de acuerdo rápido con ella”, resaltó Estefi.

“Ahora voy por los daños. No me importa más nada, ni los chats, ni nada”, agregó. “Con Sofía no hay nada. Es contra Yanina. Por las barbaridades que dijo. Me hostigaron. Es la panelista más denunciada del país. Por algo será. Tiene un tema con las mujeres. Y agrede de una manera tremenda”, cerró Berardi.

Yanina Latorre lanzó una fuerte acusación contra La China Suárez

Esta semana se entregaron los premios Martín Fierro Latino. La ceremonia se realizó en el teatro Manuel Artime de Miami, con la conducción de Pampita y El Pollo Álvarez.

Susana Giménez, El Puma Rodríguez, Zaira Nara y La China Suárez fueron algunas de las figuras que estuvieron en la gala. La ex de Rusherking se llevó una estatuilla por la categoría Mejor documental por La China en Qatar, que se vio por Star+.

En una nota con Argenzuela, el programa de Jorge Rial, Yanina Latorre deslizó que el reconocimiento de la actriz y cantante habría tenido que ver con su vínculo con un importante empresario, que fue promotor de los Martín Fierro Latino en Miami.

La angelita afirmó que en organización de la edición de los estos premios “todo se definió al mejor postor, como si fuera un club o una feria de barrio”.

En ese sentido, Yanina advirtió que un empresario cercano a La China puso "mucha plata". "El que puso mucha guita fue Rodolfo Lamboglia, el hipotético novio de La China Suárez. Otra cosa inexplicable", sostuvo.

"¿Por qué mucha plata? ¿En dónde puso?", indagó Rial y la panelista puso en duda si la actriz y cantante era merecedora de un Martín Fierro. "Y no sé... La China subió cinco veces al escenario. Es divina, nadie lo niega eso, pero resulta que hizo un documental en Qatar, que recién ahora nos enteramos que estuvo al aire, y bueno, ganó un premio", sentenció.