Yanina Latorre volvió a la carga contra Julia Mengolini: "Este es el discurso que..."

yanina latorre julia mengolini.jpg

Al leer esto, Yanina Latorre no se guardó nada y le contestó a Julia Mengolini: "Esta parte es hermosa. Este es el discurso que las lacras K le meten a la gente. Ella vive en Balvanera, tiene una auto viejo. Yo vivo en un country y viajo. Yo soy caradura. Y ella pautera. ¿Entenderá lo que es trabajar? Entenderá que alguien que vive bien puede criticar lo que está mal? Pobre gente".

Y cerró picante ante una declaración de Mengolini: "Proyecto de país dice la pautera. Quiere un proyecto de país de boludos que le mantengan la radio de mierda que tiene. Donde el discurso es generar resentimiento".

yanina latorre julia mengolini 1.jpg

Pablo Duggan defendió a Julia Mengolini y fue durísimo con Yanina Latorre: "Me repugna el personaje que sos"

Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar, C5N, defendió a su compañera de programa Julia Mengolini en la pelea con Latorre y fue durísimo con la panelista de LAM, América Tv.

"Se lo digo a Yanina Latorre, Julia Mengolini no es ninguna chorra y te tenés que lavar la boca antes de hablar de ella. Sos una desubicada. Vos también sos una pautera porque en todos los medios que vos laburas hay pauta publicitaria", comenzó su mensaje el conductor.

"Acá hay mucha gente que tiene ideología, incluso en este programa hay gente con ideología completamente diferente. Entonces hay que lavarse la boda antes de decir semejantes pelotudeces desubicadas propia de una cabeza hueca como sos vos que no entendés un carajo de cómo funciona nada", continuó.

Y remarcó: "Ahora sos una especie de analista política pero a mí ya me pone muy mal que insultes, agravies a una persona que es totalmente honesta, que labura hace años en el medio y que probablemente vos envidias cosas que ni voy a decir. Me da vergüenza gente como vos que envidia a otra persona, me repugna el personaje que sos Yanina Latorre".

"Lo quiero decir yo porque la verdad me parece que hay que poner la cara por una compañera cuando es sana, inteligente, capaz y honesta. ¿Y te da bronca que tenga un medio? Bueno, ponete vos una radio a ver cómo te va Yanina", finalizó Pablo Duggan.