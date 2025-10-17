En vivo Radio La Red
Aguinaldo de diciembre 2025: cómo se calcula y cuál es el plazo máximo para cobrarlo

En diciembre se abona la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, un ingreso extra que alcanza a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Durante diciembre

Durante diciembre, trabajadores en relación de dependencia y jubilados de todo el país recibirán la segunda parte del aguinaldo.

Durante diciembre, trabajadores en relación de dependencia y jubilados de todo el país recibirán la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este ingreso extra, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, se percibirá antes de las Fiestas, lo que significará un alivio económico en un mes de fuertes gastos.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre, aunque muchas empresas suelen adelantarlo entre el 15 y el 17. Los empleadores cuentan además con un margen de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin recibir sanciones.

En el caso de los jubilados y pensionados, el pago se realizará en las mismas fechas, según el cronograma que publicará la ANSES a comienzos del mes.

El aguinaldo debe pagarse en una sola vez y dentro de los plazos legales, sin posibilidad de dividirlo en cuotas ni postergarlo. Los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado. También deben incluirse los aumentos, horas extras o comisiones que el trabajador haya percibido durante el semestre. Los descuentos previsionales y de obra social se aplican igual que en un sueldo habitual.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

jubilados1

El aguinaldo de diciembre corresponde a todos los trabajadores registrados, así como a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. Entre los beneficiarios se encuentran:

  • Empleados alcanzados por convenios colectivos (comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).

  • Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

  • Trabajadores rurales.

  • Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.

  • Contratados o eventuales con aportes en blanco.

Por el contrario, quedan excluidos los trabajadores informales, los monotributistas sin empleados, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales, ya que no se encuentran alcanzados por la ley.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo-2025-diciembrejpg

El monto a cobrar equivale al 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre de 2025.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el período, se abona el proporcional según los meses efectivamente trabajados.

Fórmula:

(mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados.

En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, comisiones, premios y adicionales). En cambio, los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales, no se toman en cuenta.

El cálculo se realiza sobre el salario bruto, antes de los descuentos jubilatorios y de obra social.

Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se computan como tiempo trabajado. En caso de desvinculación laboral antes de diciembre, el trabajador tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional correspondiente a los meses trabajados.

Ejemplos de cálculo

  • Si el mejor sueldo del semestre fue de $1.000.000 y la persona trabajó los seis meses, el aguinaldo será de $500.000.

  • Si ingresó en agosto con ese mismo salario, el cálculo será: ($1.000.000 ÷ 12) × 5 = $416.667.

  • Si trabajó solo tres meses, el resultado será: ($1.000.000 ÷ 12) × 3 = $250.000.

Aguinaldo Diciembre
