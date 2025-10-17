Aguinaldo de diciembre 2025: cómo se calcula y cuál es el plazo máximo para cobrarlo

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre corresponde a todos los trabajadores registrados, así como a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. Entre los beneficiarios se encuentran:

Empleados alcanzados por convenios colectivos (comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores rurales.

Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.

Contratados o eventuales con aportes en blanco.

Por el contrario, quedan excluidos los trabajadores informales, los monotributistas sin empleados, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales, ya que no se encuentran alcanzados por la ley.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

aguinaldo-2025-diciembrejpg

El monto a cobrar equivale al 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre de 2025.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el período, se abona el proporcional según los meses efectivamente trabajados.

Fórmula:

(mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados.

En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, comisiones, premios y adicionales). En cambio, los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales, no se toman en cuenta.

El cálculo se realiza sobre el salario bruto, antes de los descuentos jubilatorios y de obra social.

Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se computan como tiempo trabajado. En caso de desvinculación laboral antes de diciembre, el trabajador tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional correspondiente a los meses trabajados.

Ejemplos de cálculo