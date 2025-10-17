Aguinaldo de diciembre 2025: cómo se calcula y cuál es el plazo máximo para cobrarlo

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025
El aguinaldo de diciembre corresponde a todos los trabajadores registrados, así como a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. Entre los beneficiarios se encuentran:
-
Empleados alcanzados por convenios colectivos (comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).
-
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.
-
Trabajadores rurales.
-
Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844.
-
Contratados o eventuales con aportes en blanco.
Por el contrario, quedan excluidos los trabajadores informales, los monotributistas sin empleados, los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales, ya que no se encuentran alcanzados por la ley.
Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025
aguinaldo-2025-diciembrejpg
El monto a cobrar equivale al 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre de 2025.
Si el trabajador no prestó servicios durante todo el período, se abona el proporcional según los meses efectivamente trabajados.
Fórmula:
(mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados.
En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, comisiones, premios y adicionales). En cambio, los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales, no se toman en cuenta.
El cálculo se realiza sobre el salario bruto, antes de los descuentos jubilatorios y de obra social.
Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se computan como tiempo trabajado. En caso de desvinculación laboral antes de diciembre, el trabajador tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional correspondiente a los meses trabajados.
Ejemplos de cálculo
-
Si el mejor sueldo del semestre fue de $1.000.000 y la persona trabajó los seis meses, el aguinaldo será de $500.000.
-
Si ingresó en agosto con ese mismo salario, el cálculo será: ($1.000.000 ÷ 12) × 5 = $416.667.
-
Si trabajó solo tres meses, el resultado será: ($1.000.000 ÷ 12) × 3 = $250.000.