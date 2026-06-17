"Pasé unos días difíciles": la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

seleccion argentina mundial 2026 messi (1)

Si bien evitó profundizar sobre los motivos de ese duro momento, sus palabras dejaron en evidencia la carga emocional con la que llegó a la Copa del Mundo.

La imagen del capitán argentino llorando después de convertir su primer gol recorrió el planeta y generó miles de mensajes de apoyo de fanáticos que celebraron verlo nuevamente como gran figura en una cita mundialista.

A pocos días de cumplir 39 años, Messi también aprovechó para hacer un balance de su extraordinaria carrera y dejó una reflexión que emocionó a los argentinos.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, afirmó el astro, dejando una vez más una frase que quedará para el recuerdo.