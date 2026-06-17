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"Pasé unos días difíciles": la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

Messi marcó los tres goles en el triunfo ante Argelia, pero su emotivo festejo se llevó todas las miradas. Luego explicó que atravesó días complicados lejos de las canchas.

17 jun 2026, 08:19
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Pasé unos días difíciles: la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

"Pasé unos días difíciles": la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

Pasé unos días difíciles: la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

"Pasé unos días difíciles": la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche inolvidable con la camiseta albiceleste. En el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el capitán brilló con un hat-trick y lideró la victoria por 3 a 0 en el Kansas City Stadium.

Pero más allá de los tres goles y de una actuación consagratoria, hubo una imagen que conmovió a todos. Tras abrir el marcador, Messi no pudo contener las lágrimas y celebró visiblemente emocionado, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la preocupación de los hinchas.

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Finalizado el encuentro, el rosarino explicó el motivo de su reacción y reveló que atravesó momentos difíciles en el plano personal durante los días previos al estreno mundialista.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

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Si bien evitó profundizar sobre los motivos de ese duro momento, sus palabras dejaron en evidencia la carga emocional con la que llegó a la Copa del Mundo.

La imagen del capitán argentino llorando después de convertir su primer gol recorrió el planeta y generó miles de mensajes de apoyo de fanáticos que celebraron verlo nuevamente como gran figura en una cita mundialista.

A pocos días de cumplir 39 años, Messi también aprovechó para hacer un balance de su extraordinaria carrera y dejó una reflexión que emocionó a los argentinos.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, afirmó el astro, dejando una vez más una frase que quedará para el recuerdo.

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