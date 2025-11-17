El picante tuit de Georgina Barbarossa contra la entrevista de Moria Casán y la China Suárez

"Gracias por acompañarme todas las mañanas hace más de 3 años", escribió Georgina en su cuenta de X al compartir un tuit de Moskita Muerta donde reflejaba el número de rating con la victoria de su programa frente al de Moria.

Tuit Georgina

Cuánto rating hizo la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez

La Mañana con Moria arrancó a las 9:00 con un piso de 1.8 puntos mientras que Buen Telefe maracaba 3.2 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 9:22, el programa de Moria Casán lograba en El Trece 2.2 puntos de rating mientras que Buen Telefe se mantenía con 3.5 puntos.

A las 9:33, La Mañana con Moria subía a 3.0 puntos de rating en el canal del solcito y A la Barbarossa en Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 9:45, Moria Casán en plena entrevista con la China Suárez registraba picos de 3.2 puntos y empataba con Georgina Barbarossa en Telefe.

A las 9:52, el ciclo matutino de El Trece llegaba a los 3.5 puntos de rating pero sin poder ganarle a Telefe que obtenía 3.8 puntos.

A las 10:03, Moria subía a 3.7 puntos de rating en El Trece y Georgina en Telefe continuaba liderando con 3.9 puntos.

A las 10:08, La Mañana con Moria medía 3.8 puntos empatando con A la Barbarossa una vez más.

A las 10:22, Moria Casán continuaba con 3.4 puntos en El Trece y Georgina Barbarossa seguía firme en Telefe con 3.7 puntos.

A las 10:31, Moria registraba 3.1 puntos de rating en El Trece y Georgina tocaba un pico de 4.3 puntos venciendo cómodamente a su competidora directa.

A las 10:38, La Mañana con Moria, ya sobre el final, llegaba a los 3.1 puntos de rating. En Telefe, A la Barbarossa lograba 4.5 puntos.