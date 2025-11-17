El picante tuit de Georgina Barbarossa contra la entrevista de Moria Casán y la China Suárez
En la red social X, Georgina Barbarossa reaccionó de manera explosiva tras tener que competir este lunes contra Moria Casán y la China Suárez. Mirá.
17 nov 2025, 17:00
La China Suárez fue en estos días una de las personas más buscadas por los diferentes medios de comunicación tras el escándalo con LUZU TV y OLGA, las señales de streaming más importantes del país. En este marco, la actriz visitó el viernes a Mario Pergolini y también grabó una entrevista con Moria Casán que se vio este lunes.
Eugenia Suárez habló de todo con la diva en El Trece y por supuesto que la conductora le consultó por el encuentro que mantuvo con Mauro Icardi en París. Además, criticó a Benjamín Vicuña como pareja y también confesó que se encuentra muy enamorada de su actual novio.
En cuanto al rating, Moria Casán pudo capitalizar la entrevista con la China Suárez de gran manera tocando picos de 3.8 puntos aunque nunca pudo vencer al programa de Georgina Barbarossa en la misma franja horaria. En ciclo de Telefe llegó a picos de 4.5 puntos.
Por tal motivo, la conductora de A la Barbarossa festejó haber logrado vencer a Moria una vez más y sobre todo al tener que competir con, tal vez, la nota del año.
"Gracias por acompañarme todas las mañanas hace más de 3 años", escribió Georgina en su cuenta de X al compartir un tuit de Moskita Muerta donde reflejaba el número de rating con la victoria de su programa frente al de Moria.
Cuánto rating hizo la entrevista íntima de Moria Casán con La China Suárez
La Mañana con Moria arrancó a las 9:00 con un piso de 1.8 puntos mientras que Buen Telefe maracaba 3.2 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.
A las 9:22, el programa de Moria Casán lograba en El Trece 2.2 puntos de rating mientras que Buen Telefe se mantenía con 3.5 puntos.
A las 9:33, La Mañana con Moria subía a 3.0 puntos de rating en el canal del solcito y A la Barbarossa en Telefe estaba en 3.4 puntos.
A las 9:45, Moria Casán en plena entrevista con la China Suárez registraba picos de 3.2 puntos y empataba con Georgina Barbarossa en Telefe.
A las 9:52, el ciclo matutino de El Trece llegaba a los 3.5 puntos de rating pero sin poder ganarle a Telefe que obtenía 3.8 puntos.
A las 10:03, Moria subía a 3.7 puntos de rating en El Trece y Georgina en Telefe continuaba liderando con 3.9 puntos.
A las 10:08, La Mañana con Moria medía 3.8 puntos empatando con A la Barbarossa una vez más.
A las 10:22, Moria Casán continuaba con 3.4 puntos en El Trece y Georgina Barbarossa seguía firme en Telefe con 3.7 puntos.
A las 10:31, Moria registraba 3.1 puntos de rating en El Trece y Georgina tocaba un pico de 4.3 puntos venciendo cómodamente a su competidora directa.
A las 10:38, La Mañana con Moria, ya sobre el final, llegaba a los 3.1 puntos de rating. En Telefe, A la Barbarossa lograba 4.5 puntos.