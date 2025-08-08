En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Imperdible: el truco para hacer rabas a la romana sin TACC que pocos conocen

Crujientes por fuera y tiernas por dentro, las rabas a la romana son un plato irresistible. Esta versión sin TACC es ideal para celíacos o quienes quieran reducir el consumo de gluten, manteniendo todo el sabor del original.

Las rabas a la romana son uno de los platos más populares en las zonas costeras y en bares de todo el país. Su combinación de textura crujiente y sabor marino las convierte en una entrada o picada perfecta para compartir. Sin embargo, la receta tradicional utiliza harina de trigo, lo que la hace incompatible con una dieta libre de gluten.

En esta oportunidad, te compartimos una alternativa sin TACC que conserva el espíritu de la receta original, ideal para celíacos o para quienes buscan variar sus opciones gastronómicas.

image

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 500 g de tubos de calamar limpios

  • 100 g de harina de arroz (o premezcla apta sin TACC)

  • 1 cucharadita de sal

  • Pimienta a gusto

  • 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)

  • 2 huevos

  • Aceite para freír (preferentemente de girasol o maíz)

  • Rodajas de limón para acompañar

Paso a paso para hacer rabas a la romana sin TACC

1. Preparar los calamares

Lavar los tubos de calamar bajo agua fría y secarlos bien con papel absorbente. Cortarlos en aros de aproximadamente 1 cm de grosor. Este paso es clave para lograr una cocción pareja y mantener la textura tierna.

2. Preparar el rebozado

En un bol, batir los huevos con una pizca de sal y pimienta. En otro recipiente, mezclar la harina de arroz o la premezcla sin TACC con la sal, la pimienta y, si se desea, el pimentón dulce para dar color y sabor.

3. Pasar por huevo y harina

Tomar cada aro de calamar, pasarlo por el huevo batido y luego por la harina, cubriendo bien toda la superficie. Esto asegurará que el rebozado quede parejo y se adhiera correctamente durante la fritura.

4. Freír

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola profunda. Cuando esté bien caliente (alrededor de 180 °C), freír las rabas en tandas pequeñas para evitar que la temperatura baje. Cocinar hasta que estén doradas y crocantes, lo que tomará entre 1 y 2 minutos por tanda.

5. Escurrir y servir

Retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir inmediatamente con rodajas de limón para realzar el sabor.

Consejos para que queden perfectas

  • Secar bien los calamares antes de rebozarlos es fundamental para evitar que el aceite salpique y para que el rebozado se adhiera mejor.

  • Si no tenés harina de arroz, podés utilizar fécula de maíz o una mezcla de fécula y premezcla sin TACC para lograr una textura más liviana.

  • Para un toque extra de sabor, podés agregar al rebozado hierbas secas como orégano o provenzal.

  • Servilas apenas salgan del aceite: como toda fritura, el crocante se disfruta mejor en el momento.

Las rabas a la romana sin TACC son la prueba de que no es necesario renunciar a los clásicos para llevar una alimentación libre de gluten. Con ingredientes simples y un procedimiento sencillo, podés preparar en casa un plato que transporta a las mejores picadas frente al mar.

