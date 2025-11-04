La China Suárez arrasa en streaming con el estreno de una nueva serie argentina. (Foto: Archivo)
La China Suárez vuelve a protagonizar una serie que promete marcar un antes y un después en su carrera. Hija del fuego: la venganza de la bastarda llega el 19 de noviembre a Disney+ y ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos del thriller y el drama romántico. El sur argentino se convierte en el escenario de una historia donde el misterio, la pasión y la venganza se entrelazan.
En esta producción, la actriz interpreta a Letizia, una mujer enigmática que llega a un pequeño pueblo de la Patagonia con un pasado oscuro y un plan meticuloso. Nadie sabe quién es realmente ni cuáles son sus intenciones. Lo único cierto es que su llegada alterará el orden del lugar, desatando una cadena de secretos, crímenes y pasiones que pondrán todo en juego.
Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia completan el elenco principal de la serie.
Qué se sabe sobre la nueva serie con la China Suárez
Disney+ presenta Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie dramática protagonizada por Eugenia “China” Suárez que llega con todos sus episodios el 19 de noviembre exclusivamente al servicio de streaming. Ambientada en la Patagonia argentina y en clave de thriller romántico, la historia sigue a una mujer marcada por su pasado que busca venganza.
Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, el elenco principal se completa con Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros. Hoy se dieron a conocer el póster y el tráiler de la nueva producción.
De qué trata Hija del fuego: la venganza de la bastarda
En Hija del fuego: la venganza de la bastarda, unpueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece.
Grabada principalmente en San Martín de los Andes y en algunas locaciones de Buenos Aires, Hija del fuego: la venganza de la bastarda atrapará a las audiencias con una trama cargada de intriga y giros inesperados, y una conmovedora historia de amor con los majestuosos paisajes de la Patagonia como telón de fondo. La producción se destaca, a su vez, por el rico abanico de personajes con personalidades, circunstancias y motivaciones diversas que conectarán de distintas maneras con los espectadores.
Cuántos capítulos tiene la serie Hija del fuego
Compuesta por 22 episodios de 30 minutos, la serie está escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. Completan el reparto Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.
Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.
Cuándo se estrena y cómo verla
El estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda está confirmado para el 19 de noviembre. Todos los episodios estarán disponibles desde esa fecha en Disney+, con acceso completo para suscriptores.
La serie se presenta como una de las grandes apuestas argentinas del año y un nuevo paso en la consolidación de la China Suárez como una actriz capaz de sostener una ficción de alto impacto internacional.
Un nuevo desafío actoral para la China Suárez
En los últimos años, la China Suárez transitó un camino de transformación artística. Dejó atrás los papeles juveniles para asumir personajes cada vez más complejos, cargados de matices y emociones. Este nuevo proyecto representa un paso decisivo en esa evolución.
Su interpretación busca transmitir la lucha interna de una mujer que se debate entre la justicia y la destrucción, entre el amor y la culpa. Esa ambigüedad convierte a la serie en un viaje emocional tan atrapante como perturbador.