La inesperada reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al duro descargo de Wanda Nara

Después del explosivo mensaje de Wanda Nara contra la China Suárez, el escándalo conocido como Wandagate sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la actriz y su pareja, Mauro Icardi, decidieron responder con gestos cargados de simbolismo y presencia.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Wanda Nara lanzó un fuerte descargo contra la China Suárez, quien no tardó en reaccionar junto a Mauro Icardi y sumó tensión al nuevo capítulo del Wandagate.
Después del explosivo mensaje de Wanda Nara contra la China Suárez, el escándalo conocido como Wandagate sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la actriz y su pareja, Mauro Icardi, decidieron responder con gestos cargados de simbolismo y presencia.
La primera en reaccionar fue la ex Casi Ángeles, quien compartió en sus redes una serie de fotos desde el palco del estadio, el mismo que solía ocupar Wanda en los partidos del delantero. En las imágenes, la actriz se mostró relajada y segura, luciendo un outfit verde oliva: un pantalón cargo, campera bomber a juego y una remera blanca.
Además, el bolso abierto dejaba ver cables sueltos y golosinas, en una escena que parecía cuidadosamente pensada para mostrar naturalidad y estilo. Su look lo completó con una chalina estampada con un león y unas zapatillas blancas y verdes.
Por su parte, el futbolista eligió una forma más directa de responder. En un carrete de fotos desde la cancha, mostró un detalle de sus botines. En la zona del tobillo, el delantero mandó grabar el apodo de su novia (“China”), la bandera argentina y el número 9, que coincide con el día de nacimiento de la actriz. Un gesto que, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado como una clara señal de respaldo y afecto en medio de la polémica.
Wanda Nara estalló de furia al descubrir que Mauro Icardi le regaló un exclusivo bolso a la China Suárez, el cual ella mostró sin pudor en sus redes sociales. Lo que más indignó a la empresaria fue que, en contraste, su hija no habría recibido ningún presente por su cumpleaños.
El arranque de Halloween fue todo menos pacífico para Wanda, quien no dudó en manifestar públicamente su enojo hacia la actual pareja de su ex. La China, con quien mantiene una enemistad desde hace años por el escándalo del Louis Vuitton, volvió a ser blanco de sus críticas. “Otra familia que te cargaste por zorra”, “otra revinculación que esta zorra…”, y esta vez sumó una nueva frase demoledora: “¿Qué tan zorra podés ser?”
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, lanzó Wanda, visiblemente alterada, dejando claro que sus palabras apuntaban sin rodeos a su histórica contrincante.
Lejos de calmarse, la empresaria intensificó su descargo sobre el ya bautizado 'bolsogate', con declaraciones aún más filosas: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.
“¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”, disparó sin filtros, manteniendo su tono combativo.
Y cerró con una frase cargada de ironía y enojo: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”.