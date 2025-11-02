La inesperada reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al duro descargo de Wanda Nara

china suarez 1

¿Por qué Wanda Nara explotó otra vez contra la China Suárez?

Wanda Nara estalló de furia al descubrir que Mauro Icardi le regaló un exclusivo bolso a la China Suárez, el cual ella mostró sin pudor en sus redes sociales. Lo que más indignó a la empresaria fue que, en contraste, su hija no habría recibido ningún presente por su cumpleaños.

El arranque de Halloween fue todo menos pacífico para Wanda, quien no dudó en manifestar públicamente su enojo hacia la actual pareja de su ex. La China, con quien mantiene una enemistad desde hace años por el escándalo del Louis Vuitton, volvió a ser blanco de sus críticas. “Otra familia que te cargaste por zorra”, “otra revinculación que esta zorra…”, y esta vez sumó una nueva frase demoledora: “¿Qué tan zorra podés ser?”

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, lanzó Wanda, visiblemente alterada, dejando claro que sus palabras apuntaban sin rodeos a su histórica contrincante.

Lejos de calmarse, la empresaria intensificó su descargo sobre el ya bautizado 'bolsogate', con declaraciones aún más filosas: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.

“¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”, disparó sin filtros, manteniendo su tono combativo.

Y cerró con una frase cargada de ironía y enojo: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”.