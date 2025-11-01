A24.com

No le dejan pasar una

El guiño de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que armó revuelo con Messi: "Así arrancó con Wanda Nara"

La China Suárez tuvo un gesto con Antonela Roccuzzo, pero, sin embargo, en las redes la criticaron y sacaron conclusiones negativas sobre ella. Lionel Messi, en el medio.

1 nov 2025, 17:43
A la China Suárez parece no dejarle pasar nada, y esa es una realidad que viene marcando su carrera en redes sociales. Cada publicación que comparte, cada foto o video, se convierte automáticamente en objeto de comentarios y críticas, incluso cuando el contenido no tiene relación alguna con polémicas previas.

Esta vez, la polémica alcanzó un nivel superior debido a las personas involucradas: Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Según los hechos, la actriz le dio “me gusta” a una foto de la primera dama, lo que desató una ola de comentarios que sugerían que este acercamiento virtual podría ser un intento de generar algún tipo de vínculo con el futbolista.

La publicación en cuestión mostraba a Antonella con un estilismo total black durante un partido del Inter Miami CF, equipo en el que juega Messi.

Antonella Roccuzzo

La respuesta del entorno digital fue virulenta. Fans y usuarios fieles a Roccuzzo no tardaron en defenderla, al mismo tiempo que atacaron a Suárez, recordando su pasado mediático con Mauro Icardi y sus comienzos en el espectáculo. Frases como “Así empezó con Wanda Nara”, “Cuidado, Anto, que anda rondando por ahí cierta Tatiana” o “La China le puso like. Anto y Messi, tengan cuidado” se repitieron en los comentarios, vinculando este episodio con antiguas polémicas.

Cómo reaccionó Lionel Messi a los rumores de embarazo

Los rumores sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo volvieron a hacerse virales en redes sociales, y esta vez fue Lionel Messi quien decidió responder con su característico sentido del humor, desmintiendo las especulaciones.

Durante la transmisión de Ángel Responde (Bondi Live), Ángel de Brito compartió en vivo un mensaje que había recibido directamente del capitán de la Selección Argentina.

Ante las versiones que afirmaban que Antonela estaría esperando su cuarto hijo, Messi intervino entre risas: “Hola, Ángel, jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

Con esta intervención, el futbolista dejó en claro que los rumores son infundados y demostró que, incluso en medio de las especulaciones, mantiene la calma y el humor.

Un día antes, fue la propia Antonela quien salió a aclararlo de manera contundente: “No sé por qué siguen con eso”.

“Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”, recordó el conductor sobre el mismo tema y que ya lo había aclarado en su momento.

     

 

China Suárez Antonela Roccuzzo Messi

