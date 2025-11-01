El guiño de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que armó revuelo con Messi: "Así arrancó con Wanda Nara"

Cómo reaccionó Lionel Messi a los rumores de embarazo

Los rumores sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo volvieron a hacerse virales en redes sociales, y esta vez fue Lionel Messi quien decidió responder con su característico sentido del humor, desmintiendo las especulaciones.

Durante la transmisión de Ángel Responde (Bondi Live), Ángel de Brito compartió en vivo un mensaje que había recibido directamente del capitán de la Selección Argentina.

Ante las versiones que afirmaban que Antonela estaría esperando su cuarto hijo, Messi intervino entre risas: “Hola, Ángel, jajajaja, recién me dijo Anto que habían hablado. En algún momento la van a pegar, hace cuatro años la tiran todos los años”.

Con esta intervención, el futbolista dejó en claro que los rumores son infundados y demostró que, incluso en medio de las especulaciones, mantiene la calma y el humor.

Un día antes, fue la propia Antonela quien salió a aclararlo de manera contundente: “No sé por qué siguen con eso”.

“Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”, recordó el conductor sobre el mismo tema y que ya lo había aclarado en su momento.