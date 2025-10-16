Tras la final de La Voz Argentina, una ex participante publicó un descargo contundente

"Yo no pienso detenerme. Gracias a @mirandaenvivo y @luckra que confiaron en mí y me abrieron las puertas de La Voz Argentina. Y a todos quienes me acompañaron hasta llegar ahí. Hoy estoy mucho más convencida que antes de que los sueños sí se hacen realidad", siguió.
Y finalizó: "Y estoy infinitamente feliz de que haya ganado @nicolasbehringer, súper talentoso, súper merecido. Sos un ser de luz amigo, sos una personita hermosa y te mereces todo lo bueno que te está pasando y más. Vas a llegar alto".
¿Por qué Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina, se quebró en vivo en LAM?
El ganador de La Voz Argentina 2025, Nicolás Behringer, atravesó un momento de gran emoción el pasado martes en LAM (América TV), cuando recibió una sorpresa que lo dejó al borde de las lágrimas.
Durante su visita al programa conducido por Ángel de Brito, el joven artista fue sorprendido con un video enviado por su hermana Julieta, quien desde su trabajo quiso dedicarle unas palabras cargadas de amor y orgullo.
“Hola, Nico. Te estoy mandando un saludo desde el laburo. Me pidieron un videíto y yo también te quise hacer este detalle. Te quería decir que estoy muy orgullosa por vos. Estoy muy feliz por todo lo que estás logrando”, comenzó diciendo su hermana.
Más adelante, recordó los difíciles inicios del cantante: “Me pone muy feliz saber que estás ocupado con todo esto. Me acuerdo de cuando salías a cantar y volvías sin plata. Y yo te notaba angustiado y te veía. Y ahora estás acá, boludo. Y lo lograste. Y te esforzaste y todo tu esfuerzo tuvo frutos”.
La dedicatoria cerró con palabras que tocaron profundamente a Nicolás: “Sos increíble, sos enorme. Sos un gran ejemplo para mí. Y hay que meterle para adelante, para crear más, para hacer más. Porque sos increíble y podés. Te quiero un montón, Nico. Te queremos muchísimo. Te amo”.
Visiblemente emocionado, el cantante respondió entre lágrimas: “Te amo, enana. Ah, no me hagan llorar. ¿Por qué me hacen llorar?”, dejando en evidencia el fuerte lazo que lo une a su familia y el largo camino transitado hasta alcanzar el éxito.
Cabe recordar que Behringer tiene una historia de vida marcada por la resiliencia. En su adolescencia atravesó momentos muy duros, viviendo en situación de calle y enfrentando la falta de recursos con una entereza que hoy lo define. La música fue su refugio desde chico, una compañía constante incluso cuando no había nada más.