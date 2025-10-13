Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025: así fue la gran final

Embed

Luego, Nicolás tuvo su momento destacado al cantar junto a su coach "Que me falte todo", mientras que Alan Lez, del Team Lali, se lució interpretando “33” junto a Lali Espósito, en una performance que encendió el escenario.

Ya en las primeras galas, Nicolás había compartido detalles de su vida que conmovieron al jurado y al público. “Mi historia... es muy difícil de marcar algo en particular, porque transité una cantidad de cosas en una poca cantidad de años que siento que fueron muchas vidas al mismo tiempo”, había expresado el joven capítulos atrás.

El joven había contado que hace unos cinco o seis años perdió a su padre, quien era su único vínculo cercano. “Hace unos 5 o 6 años falleció mi viejo, que era el único vínculo cercano. En el momento en que eso pasó me hice tutor de ella (hermana). Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, había agregado.

Además, había relatado que su sustento diario proviene de cantar en la calle, una actividad que le permitió seguir adelante y sostener a su hermana. Su historia de lucha, resiliencia y amor fraternal fue una constante a lo largo del certamen, y se convirtió en uno de los pilares de su conexión con el público.

Y así fue. Con el voto del público y una historia que inspiró a todos, Behringer se consagró como la voz del país.

Qué premio se llevó el ganador de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina llegó al final de su temporada con una esperada gran final que se vio por la pantalla de Telefe. Nicolás Behringer se convirtió en el ganador del reality y además del reconocimiento artístico, se llevó un premio millonario: 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0 km y un contrato discográfico con Universal Music.