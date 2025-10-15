A24.com

Beto Casella fue letal con Nicolás Occhiato por revelar el detrás de escena de La Voz Argentina

Beto Casella fue contundente con su opinión sobre Nicolás Occhiato, que contó detalles del detrás de escena de La Voz Argentina.

15 oct 2025, 16:17
La final de La Voz Argentina generó revuelo más allá del triunfo de Nicolás Behringer, quien se llevó como premio 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music. El podio lo completaron Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez, pero lo que debía ser una celebración terminó desencadenando una fuerte polémica. La transmisión de Telefe no fue en vivo, y el canal evitó informar en el momento quién había quedado en segundo, tercer y cuarto lugar. Esa información se publicó recién en redes sociales, lo que provocó el malestar de los seguidores que esperaban un desenlace transparente y televisado.

En medio de los cuestionamientos, Nicolás Occhiato, conductor del certamen, decidió hablar del tema en su programa Nadie dice Nada, que se emite por Luzu TV. Allí reconoció abiertamente lo que pasó: Fue grabada. Una cagada que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal. Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia”. Sus declaraciones sorprendieron porque dejaron al descubierto el mecanismo utilizado para resguardar el resultado oficial sin filtraciones, aunque al mismo tiempo desnudaron las decisiones internas del canal.

Quien recogió el guante fue Beto Casella desde Bendita, donde analizó la actitud del conductor con una mirada crítica. “Es raro que un conductor cuente todo a la mañana siguiente, lo que se supone que es la magia de la tele”, comentó en su ciclo. Luego, ofreció una interpretación sobre el trasfondo de lo ocurrido y los posibles motivos que llevaron a Occhiato a sincerarse: “Olga va a transmitir los Martín Fierro de streaming junto a Telefe, que es la competencia de Luzu, u Occhiato sabía todo esto y estaba re caliente, por eso contó. Sino no hablás de ‘La Voz’, decís la magia de tele y te hacés el dolubu”, afirmó sin filtros.

El debate quedó instalado y abrió una grieta entre quienes valoran la transparencia y quienes consideran que romper el protocolo de confidencialidad le quita sentido al formato. Para algunos, Occhiato fue sincero con la audiencia y dio explicaciones necesarias sobre una final que se presentó como si fuera en vivo. Para otros, su actitud funcionó como un spoiler innecesario que atentó contra el show televisivo. Entre sospechas, especulaciones y críticas cruzadas, lo cierto es que el cierre del reality dejó más interrogantes que certezas y la discusión sigue activa en las redes sociales.

¿Qué dijo Alan Lez de su paso por La Voz Argentina?

Alan Lez se convirtió en una de las figuras más resonantes de La Voz Argentina (Telefe) gracias a su talento y carisma. Desde su primera presentación, cuando sorprendió al público y al jurado con una versión impactante de Prisionero de Miranda!, el joven logró destacarse y ganarse un lugar entre los preferidos de la audiencia. Su paso por el certamen lo posicionó como uno de los artistas más comentados de la edición y lo llevó a construir una comunidad sólida en redes sociales.

En su cuenta de TikTok compartió un video donde mostró una faceta muy diferente a la que se ve en televisión. En esa grabación, dejó al descubierto lo que él mismo llamó “el lado B” de su vida tras su participación en el programa. Lejos del brillo del escenario, se mostró haciendo tareas domésticas, desde limpieza hasta arreglos dentro de su casa, y decidió acompañar esas imágenes con un mensaje cargado de sinceridad y humor.

“Mi nombre es Alan Lez. Ayer estaba cantando Mi reflejo de Christina Aguilera... y hoy estoy acá viendo cómo pierde esto”, comentó mientras señalaba un caño roto, evidenciando que la cotidianeidad no se detiene por la fama. Luego sumó una reflexión dirigida a quienes idealizan lo que ven en la pantalla: “No todo es tan Disney como uno cree. ¿Y por qué muestro esto? Nada es para mostrar esto... ¡no se coman la peli, chicos!”.

Para cerrar el video, apeló nuevamente al humor con una frase que se viralizó rápidamente entre sus seguidores: “Disfruten la música porque un día sos el príncipe de Disney y, al otro día, soy el príncipe de la lavandina”. Con esa intervención irónica y auténtica, Alan volvió a conectar con su público desde un lugar más humano, mostrando que detrás del escenario también hay caños rotos, rutinas y responsabilidades como las de cualquier otra persona.

