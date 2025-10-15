Beto Casella fue letal con Nicolás Occhiato por revelar el detrás de escena de La Voz Argentina

Embed

¿Qué dijo Alan Lez de su paso por La Voz Argentina?

Alan Lez se convirtió en una de las figuras más resonantes de La Voz Argentina (Telefe) gracias a su talento y carisma. Desde su primera presentación, cuando sorprendió al público y al jurado con una versión impactante de Prisionero de Miranda!, el joven logró destacarse y ganarse un lugar entre los preferidos de la audiencia. Su paso por el certamen lo posicionó como uno de los artistas más comentados de la edición y lo llevó a construir una comunidad sólida en redes sociales.

En su cuenta de TikTok compartió un video donde mostró una faceta muy diferente a la que se ve en televisión. En esa grabación, dejó al descubierto lo que él mismo llamó “el lado B” de su vida tras su participación en el programa. Lejos del brillo del escenario, se mostró haciendo tareas domésticas, desde limpieza hasta arreglos dentro de su casa, y decidió acompañar esas imágenes con un mensaje cargado de sinceridad y humor.

“Mi nombre es Alan Lez. Ayer estaba cantando Mi reflejo de Christina Aguilera... y hoy estoy acá viendo cómo pierde esto”, comentó mientras señalaba un caño roto, evidenciando que la cotidianeidad no se detiene por la fama. Luego sumó una reflexión dirigida a quienes idealizan lo que ven en la pantalla: “No todo es tan Disney como uno cree. ¿Y por qué muestro esto? Nada es para mostrar esto... ¡no se coman la peli, chicos!”.

Para cerrar el video, apeló nuevamente al humor con una frase que se viralizó rápidamente entre sus seguidores: “Disfruten la música porque un día sos el príncipe de Disney y, al otro día, soy el príncipe de la lavandina”. Con esa intervención irónica y auténtica, Alan volvió a conectar con su público desde un lugar más humano, mostrando que detrás del escenario también hay caños rotos, rutinas y responsabilidades como las de cualquier otra persona.