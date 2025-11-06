Micaela Tinelli explotó en medio del escándalo familiar y arrojó una durísima frase
La hija mayor de Marcelo Tinelli salió a bancar a su papá a través de sus redes sociales, mientras no cesan los cuestionamientos al conductor televisivo en medio de la interna familiar. Aquí, el duro posteo de Micaela Tinelli.
6 nov 2025, 11:58
Micaela Tinelli explotó en medio del escándalo familiar y arrojó una durísima frase
Está claro que el clan Tinelli se encuentra en el centro de un escándalo mediático de dimensiones inimaginadas tras la denuncia de Juanita de supuestas amenazas que terminó sacando a la luz una serie de internas hasta ahora desconocidas. Y si bien hasta ahora había intentado mantenerse al margen, en las últimas horasMicaela Tinelli se refirió al escándalo que la salpica.
Lo cierto es que la primogénita de Marcelo Tinelli habló a través de sus Instagram Stories, donde evitó referirse a su hermana Juanita y se concentró en defender de manera tajante a su famoso padre con un mensaje destinado a todos aquellos que aprovechan el mal momento del conductor para atacarlo sin piedad alguna.
“Los sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, ¿eh? ¡Qué bien!”, escribió Mica en una publicación en las historias virtuales de su cuenta oficial de Instagram.
En este contexto, este mensaje fue analizado por Gustavo Mendez en Mujeres Argentinas (El Trece), donde además sumó algunos datos que no hacen más que acrecentar la polémica familiar. “Mica reapareció en esta grieta que hay entre las hijas mujeres de Marcelo Tinelli. Deudas millonarias, la venta de La Bollita y lo que pasó con el tema de Amazon de su serie”, anunció de movida el periodista.
Embed
Al tiempo que agregó directo: “Acá lo que hace es referirse puntualmente al periodismo que cuenta lo que está pasando. Está apuntado a dos sectores: al periodismo, a la televisión en sí, porque la verdad es que muy poca gente hoy no lo critica a Marcelo, teniendo en cuenta que él tiene una deuda que es real”.
Asimismo, el periodista señaló que este posteo de Mica también estaría dirigido a “las personas del entorno de Marcelo Tinelli que le habrían soltado la mano y que están pasando información que es fidedigna y real”.
En tanto, minutos antes el integrante de Mujeres Argentinas confirmó que Marcelo Tinelli tiene pensado vacacionar este verano en la isla de Saint Barth, en pleno Caribe, para alejarse de los escándalos y luego de tantos años pasando los veranos en la casa de Punta del Este que acaba de vender por los problemas económicos que terminaron desatando un verdadero escándalo en el interior de su familia.
Asimismo, sobre las deudas del histórico conductor de VideoMatch, Mendez concluyó que “la cifra sería 30 millones de dólares", y explicó que "el fútbol fue como ese hoyo negro, pero hay otras deudas dentro de la productora”.
Cuál es el verdadero motivo del enfrentamiento de Juanita Tinelli con su famoso padre
La familia Tinelli atraviesa días convulsionados tras la denuncia que realizó Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, por presuntas amenazas. Aunque la situación generó gran preocupación por su gravedad, las tensiones entre los integrantes del clan no serían nuevas y ya venían gestándose desde hace tiempo.
El reciente posteo que la joven modelo compartió en sus redes sociales no solo reflejó su miedo y angustia por el episodio, sino que también dejó al descubierto un clima de distanciamiento y malestar familiar. Detrás de ese conflicto emocional, se esconde un tema que habría encendido aún más los ánimos: la venta de la lujosa mansión que la familia poseía en Punta del Este.
Marcelo Tinelli decidió desprenderse de Guanahuani, su imponente propiedad en Uruguay, por una cifra cercana a los 11 millones de dólares. El comprador fue un empresario estadounidense llamado Tyler Lawton. Sin embargo, el monto de la operación fue embargado por Gustavo Scaglione, a raíz de las deudas que el conductor mantendría con él, lo que habría generado un fuerte malestar en el entorno familiar.
Embed
“El problema con su hija Juana, y a la vez con su madre (Paula Robles), sería porque la venta de la casa de Punta del Este incluye a Paula porque está a nombre de los dos. No se hizo la división de bienes”, explicó Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), al revelar los motivos que habrían desencadenado la disputa.
En ese contexto, una frase del periodista sintetiza el trasfondo de la historia: “Paula Robles sabe que la parte de la venta de la casa no la va a cobrar porque está embargada, o lo estará”.
“Al no ver su mitad Paula, tampoco la ven sus hijos, Juana y Francisco, y de ahí viene”, agregó Lussich, apuntando a que los conflictos económicos habrían repercutido directamente en la armonía de la familia, profundizando las diferencias entre sus miembros.