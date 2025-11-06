Así fue la charla íntima que mantuvieron Juanita Tinelli y Marcelo tras la polémica: "Le pidió..."

"Hablé telefónico y audio", dijo la panelista sobre su reciente contacto con Tinelli. Y en ese sentido agregó: "Está muy preocupado por Juana“.

Yanina desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado enojada de Juanita a Marcelo y cuál fue la explicación que la dio la joven a su papá por el posteo.

“También dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Juana lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico, que no sabía por qué había hecho todo eso, pero después la comunicación se cortó y no logró volver a comunicarse”, señaló la panelista, y aclaró que Tinelli: "No entiende qué es lo que pasa".

La charla entre los dos habría quedado inconclusa y luego Ángel de Brito recordó un antiguo episodio en redes de Juanita Tinelli que también despertó preocupación en la familia.

"Lo que pasa es que Juanita es una chica impulsiva y a veces realiza cosas de las que después se arrepiente como por ejemplo cuando hizo ese descargo sobre la salud mental porque tenía un conflicto x, no importa cuál, y se grabó llorando y habló y después se arrepintió. Pero bueno, es impulsiva, lo grabó, lo subió y pum", concluyó el conductor.

El motivo de la feroz pelea entre Candelaria y Juanita Tinelli

Tras estallar la interna familiar tras el escandaloso posteo en redes, se filtró el verdadero motivo que motivó el conflicto entre las hermanas Candelaria y Juanita Tinelli.

"Por primera vez me pasan lo que habría sido el comienzo del conflicto entre Cande Tinelli y su hermana Juanita. Y el motivo tiene que ver con un animal, más precisamente un caballo", comenzó su relato Santiago Sposato en el ciclo A la tarde (América Tv).

Según relató, Cande tenía un caballo llamado Brigitte, que falleció el año pasado, y que habría sido el detonante de la guerra entre las dos.

"Ella tenía un caballo, que se llamaba Brigitte, que falleció el año pasado. Sí. Hasta ahí todo bien entre las hermanas. Pero ¿qué pasa? Para Juanita,Cande siempre fue la preferida de papá", continuó el panelista.

"Y me cuentan que le cayó muy mal que este año Marcelo le mandó a comprar a Cande otro caballo. Se lo compró a Florencia, la ex mujer de Juan Sebastián Verón, que se dedica al mundo equino", remarcó.

El panelista contó que un caballo puede costar unos 50 mil dólares y agregó una frase que resume el trasfondo emocional del conflicto entre las dos: "Juanita se sintió un poco celosa", sentenció sobre el enojo que sintió entonces la joven.