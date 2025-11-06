La directa respuesta de Coti Sorokin al hablar del conflicto en la familia Tinelli

Y sobre su separación de Cande Tinelli sorprendió al contar que aún mantiene contacto cercano con ella: "Con Cande hablamos todos los días, muy buena relación", destacó.

El cronista le consultó por las supuestas diferencias que mantiene hace un tiempo Candelaria con su hermana Juanita pero ahí Coti Sorokin evitó meterse en esas cuestiones.

"Preguntenlé a ella, yo no voy a hablar (por Cande). Seguí preguntando lo que quieras pero no te voy a responder", expresó sonriendo el cantante con respeto y sin meterse en la polémica que sacude al clan Tinelli.

Cabe recordar que fue Juanita quien en una publicación el sábado en su cuenta en Instagram, en la cual desactivó los comentarios, explicó que recibió amenazas y cuestionó las acciones de su padre Marcelo Tinelli, quien luego en un extenso descargo en X les pidió perdón a sus hijos.

"Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz, y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas", reconoció el animador.

Embed

Cómo fue el romance de Cande Tinelli y Coti Sorokin y por qué se separaron a meno de un año del casamiento

El romance entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin comenzó en 2019 cuando se conocieron en un concierto en La Plata. Su relación fue inicialmente secreta, pero se hizo pública en noviembre de 2020 después de un viaje juntos a Mendoza.

Compartieron una relación intensa y apasionada, conviviendo incluso con una dinámica familiar ensamblada y trabajando juntos como jurados en un programa de televisión.

Sin embargo, la pareja atravesó varias crisis, una de las más fuertes en 2022 cuando se separaron por un tiempo en medio de algunos desacuerdos personales.

En mayo de 2023 se reconciliaron y en febrero de 2024 se casaron en una gran boda con más de 400 invitados. Pero menos de un año después de la boda, volvieron a separarse.

Según declaraciones de Cande Tinelli, la relación se desgastó por desconexión, falta de paciencia y problemas de convivencia. También mencionó que la relación era tóxica debido a los celos excesivos de Coti, lo que la llevó a decidir terminar el compromiso.

Aunque la relación comenzó con mucho amor y pasión, las crisis personales y la convivencia fueron factores clave en su separación tras el matrimonio, el cual no llegó a durar un año y ella inició los trámites del divorcio.