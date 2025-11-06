Cuándo llega China Suárez a la Argentina, con qué misión viene y dónde se quedará: "No va a dar..."

El regreso de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña genera expectativa y anticipa posibles polémicas en torno a los motivos de su visita y al lugar donde se instalará durante su estadía en el país.
Tras su estadía en Turquía con Mauro Icardi, La China Suárez se prepara para regresar a Buenos Aires y tiene un objetivo claro por delante.
Después de pasar cuarenta días en Turquía, la actriz arribará a Buenos Aires el martes 11, según adelantó el periodista Gustavo Méndez, uno de los comunicadores más cercanos a la artista.
El periodista reveló que la actriz regresa “por la presentación de la serie que protagoniza, La Hija del Fuego”, una ficción que “se va a estrenar en Disney+”. Además, como María Eugenia Suárez vendió la casa de Pilar que había remodelado completamente, se hospedará “en su casa de San Jorge”, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas.
Sobre la producción, Méndez detalló: “Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo”. La serie es una superproducción que cuenta con un elenco destacado integrado por Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.
Finalmente, el periodista adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque aclaró que “no va a dar entrevistas mano a mano”. De esta manera, el esperado regreso de la actriz se dará en el marco de un importante lanzamiento profesional, pero con un perfil mediático controlado.
El pasado martes, en MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como La Reini, se involucró de lleno en una de las rivalidades más comentadas del espectáculo: Wanda Nara versus la China Suárez.
Todo comenzó cuando Germán Martitegui explicó el desafío de la noche. “Esta noche va a jugar el azar”, anunció el chef, mientras se presentaba una ruleta con las caras del jurado y de la conductora. Los participantes debían hacerla girar y preparar el plato característico de la persona que les tocara.
La suerte estuvo del lado de Sofía Gonet, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron en el equipo de Wanda Nara. El destino les sonrió aún más cuando descubrieron que debían preparar el plato más sencillo de todos: una hamburguesa.
Fiel a su estilo, La Reini no dejó pasar la oportunidad de celebrar su buena fortuna con una frase que no pasó desapercibida. “Siempre team Wanda, nunca team China”, lanzó con picardía durante su entrevista individual, dejando en claro de qué lado está en esta eterna guerra mediática.