Cuándo llega China Suárez a la Argentina, con qué misión viene y dónde se quedará: "No va a dar..."

Finalmente, el periodista adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque aclaró que “no va a dar entrevistas mano a mano”. De esta manera, el esperado regreso de la actriz se dará en el marco de un importante lanzamiento profesional, pero con un perfil mediático controlado.

¿Qué dijo Sofía Gonet sobre La China en MasterChef Celebrity?

El pasado martes, en MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como La Reini, se involucró de lleno en una de las rivalidades más comentadas del espectáculo: Wanda Nara versus la China Suárez.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui explicó el desafío de la noche. “Esta noche va a jugar el azar”, anunció el chef, mientras se presentaba una ruleta con las caras del jurado y de la conductora. Los participantes debían hacerla girar y preparar el plato característico de la persona que les tocara.

La suerte estuvo del lado de Sofía Gonet, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron en el equipo de Wanda Nara. El destino les sonrió aún más cuando descubrieron que debían preparar el plato más sencillo de todos: una hamburguesa.

Fiel a su estilo, La Reini no dejó pasar la oportunidad de celebrar su buena fortuna con una frase que no pasó desapercibida. “Siempre team Wanda, nunca team China”, lanzó con picardía durante su entrevista individual, dejando en claro de qué lado está en esta eterna guerra mediática.