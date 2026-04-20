El reconocido actor Luis Brandoni se encontraba internado en el Sanatorio Güemes, su cuadro se agravó en las últimas horas y terminó siendo irreversible. Qué más se sabe sobre su deceso.
20 abr 2026, 02:22
De qué murió Luis Brandoni: los detalles
La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. El actor falleció durante la madrugada de este lunes 20 de abril, a los 86 años, mientras permanecía internado en el Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.
Según se pudo reconstruir, el reconocido artista había sido ingresado el sábado 11 de este mes luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó un hematoma subdural como consecuencia de un golpe en la cabeza. A partir de ese episodio, su estado de salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva.
La caída le provocó un hematoma de consideración que obligó a su inmediata hospitalización. Con el paso de los días, el cuadro se fue complejizando, lo que encendió las alarmas en su entorno más cercano.
Frente a este escenario y teniendo en cuenta su edad, los profesionales de la salud resolvieron trasladarlo a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció bajo monitoreo constante.
A pesar de los esfuerzos médicos, la evolución no fue la esperada y su cuadro terminó agravándose de forma irreversible, lo que derivó en su fallecimiento.
La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con palabras cargadas de reconocimiento, destacándolo como uno de los máximos exponentes de una generación que dejó una huella imborrable en el teatro y el cine nacional.
Qué dijo el empresario Carlos Rottemberg sobre la muerte de Luis Brandoni
Tras la muerte de Luis Brandoni, Carlos Rottemberg fue una de las voces más cercanas en referirse públicamente al duro momento. Conmovido, el productor recordó su relación de casi medio siglo con el actor y brindó detalles sobre el proceso que atravesó en sus últimos días.
“Amigo desde hace 48 años”, lo definió, y explicó que el desenlace comenzó a vislumbrarse con el correr de la última semana. Según contó, en un primer momento existía expectativa por una mejora en su estado de salud, vinculada a la evolución del hematoma que había sufrido. Sin embargo, esa ilusión se fue desvaneciendo. “Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando”, señaló.
En ese contexto, también mencionó que la familia del actor lo acompañó de cerca durante todo el proceso, en una vigilia constante marcada por la preocupación ante el agravamiento del cuadro.
Más allá de lo ocurrido en los últimos días, Rottemberg puso el foco en la figura de Brandoni dentro del espectáculo argentino. “Es para mí el último de una generación inolvidable”, expresó, al tiempo que resaltó su compromiso con el teatro nacional y su defensa de los autores argentinos.
También destacó su faceta como dirigente, al recordar su rol en la Asociación Argentina de Actores. “Un dirigente ejemplar, en plena dictadura militar”, sostuvo, subrayando su coherencia y compromiso en momentos complejos del país.
En lo personal, el productor no ocultó su dolor, aunque eligió despedirlo con una mirada cargada de reconocimiento. “Después de 48 años de amistad, puedo decir que, por un lado, uno tiene el dolor que tiene que tener”, afirmó. Y agregó una frase que resume su sentir: “Brandoni vivió todo lo que quiso vivir”.
Por último, el empresario adelantó que el último adiós al actor se llevará a cabo en la Legislatura porteña desde el mediodía, en un homenaje que refleja la dimensión de su trayectoria y el impacto que dejó en la cultura argentina.