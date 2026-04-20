De qué murió Luis Brandoni: los detalles

A pesar de los esfuerzos médicos, la evolución no fue la esperada y su cuadro terminó agravándose de forma irreversible, lo que derivó en su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con palabras cargadas de reconocimiento, destacándolo como uno de los máximos exponentes de una generación que dejó una huella imborrable en el teatro y el cine nacional.

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Qué dijo el empresario Carlos Rottemberg sobre la muerte de Luis Brandoni

Tras la muerte de Luis Brandoni, Carlos Rottemberg fue una de las voces más cercanas en referirse públicamente al duro momento. Conmovido, el productor recordó su relación de casi medio siglo con el actor y brindó detalles sobre el proceso que atravesó en sus últimos días.

“Amigo desde hace 48 años”, lo definió, y explicó que el desenlace comenzó a vislumbrarse con el correr de la última semana. Según contó, en un primer momento existía expectativa por una mejora en su estado de salud, vinculada a la evolución del hematoma que había sufrido. Sin embargo, esa ilusión se fue desvaneciendo. “Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando”, señaló.

En ese contexto, también mencionó que la familia del actor lo acompañó de cerca durante todo el proceso, en una vigilia constante marcada por la preocupación ante el agravamiento del cuadro.

Más allá de lo ocurrido en los últimos días, Rottemberg puso el foco en la figura de Brandoni dentro del espectáculo argentino. “Es para mí el último de una generación inolvidable”, expresó, al tiempo que resaltó su compromiso con el teatro nacional y su defensa de los autores argentinos.

También destacó su faceta como dirigente, al recordar su rol en la Asociación Argentina de Actores. “Un dirigente ejemplar, en plena dictadura militar”, sostuvo, subrayando su coherencia y compromiso en momentos complejos del país.

En lo personal, el productor no ocultó su dolor, aunque eligió despedirlo con una mirada cargada de reconocimiento. “Después de 48 años de amistad, puedo decir que, por un lado, uno tiene el dolor que tiene que tener”, afirmó. Y agregó una frase que resume su sentir: “Brandoni vivió todo lo que quiso vivir”.

Por último, el empresario adelantó que el último adiós al actor se llevará a cabo en la Legislatura porteña desde el mediodía, en un homenaje que refleja la dimensión de su trayectoria y el impacto que dejó en la cultura argentina.