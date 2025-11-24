La triste frase de Ricardo Darín sobre cómo transita la muerte de su hermana y el rol que asumió con sus sobrinos

Fue allí que cuando le consultaron si al hablar de ella era una forma de seguir su camino, el protagonista de El Eternauta fue claro. “No, yo no sigo el camino de nadie. Ella tuvo su propio camino y lo hizo muy bien”, confió ante su entrevistadora.

Si bien el actor trata de evitar referirse en público al dolor familiar, tampoco esquiva sus sentimientos las veces que le consultan por ella. "Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo", había confesado ya en una anterior charla con el diario El País de España.

"Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo. No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia", sostuvo con sus emociones a flor de piel.

Cuáles fueron las causas de la muerte de Alejandra Darín, la hermana menor de Ricardo Darín

Alejandra Darín, reconocida actriz y referente gremial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, falleció el 15 de enero de 2025 a los 62 años tras atravesar batallar largo tiempo contra un cáncer de mama. Si bien no se difundieron detalles específicos sobre el desenlace, luego se supo que su estado se había agravado en las últimas semanas, según confirmó la entidad que presidió durante más de una década.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el ámbito artístico argentino, ya que la actriz contaba con más de medio siglo de trayectoria y una historia personal ligada al compromiso, la militancia y la defensa de los derechos laborales de los intérpretes. Alejandra Darín debutó en la profesión a los 9 años, iniciando un camino que la llevaría a ocupar un lugar de respeto indiscutido tanto arriba del escenario como detrás de él.

En televisión participó de algunas de las ficciones más recordadas de la pantalla argentina, entre ellas Una voz en el teléfono, La extraña dama, Alta comedia, Alguien que me quiera y La Leona, entre muchas otras producciones. Su versatilidad artística también se reflejó en el teatro, donde integró elencos de obras destacadas como Esquirlas, Un informe sobre la banalidad del amor y El libro de Ruth, títulos que consolidaron su presencia en la escena nacional.

Pero su legado excede la actuación. Darín fue una militante clave dentro del gremio actoral. Afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1973, asumió la presidencia en 2011, cargo que sostuvo hasta su muerte. Su conducción al frente de la institución estuvo marcada por logros históricos, entre ellos la aprobación de la Ley del Actor, que otorgó a los trabajadores del sector acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la jubilación. Ese avance significó un antes y un después para un rubro caracterizado por su modalidad laboral atípica y discontinua.

Su liderazgo fue reconocido de forma sostenida por sus colegas, que la reeligieron en varios períodos consecutivos. En la memoria de actores, actrices y trabajadores culturales quedará su lucha incansable, su compromiso con la profesión y su convencimiento de que la defensa de los derechos laborales también forma parte del escenario donde se construye la cultura.