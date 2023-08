Wanda Nara contó cómo les escondió a sus hijos que estaba internada

Entonces, explicó cómo fue que encaró a sus cincos hijos, los tres varones que tiene con Maxi López; Valentino, Constantino y Benedicto, y las dos nenas con Mauro Icardi, Francesca e Isabella; “Cuando les conté que dijeron ´pero vos siempre estuviste acá´”, recordó.

“Ellos no me vieron ni siquiera cuando estuve en el hospital porque estaba mi familia, ellos pensaron que estaba durmiendo en mi cuarto. Que no sé, tenía dolor de cabeza y panza, como que no entendían”, indicó.

La propuesta definitiva de Maxi López a Wanda Nara que podría cambiarlo todo

Maxi López no lo dudó y voló de Inglaterra a Buenos Aires cuando Wanda Nara, su ex y madre de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, le advirtió que algo andaba mal con su salud.

Tras confirmar el diagnóstico, la rubia voló a Turquía junto a sus hijos menores y Mauro Icardi, su actual pareja, para ser presentado en una nueva temporada en el Galatasaray, y ella comunicó que volverá al país para realizar su tratamiento.

López volvió a Inglaterra, donde vive con su pareja, Daniela Christiansson y su bebé de cuatro meses, Elle. Pero antes de irse contó el planteo que le hizo a Wanda que podría cambiarlo todo: el ex futbolista quiere vivir con sus hijos.

“Yo le planteé en su momento a Wanda la posibilidad de que vengan los chicos a vivir conmigo a Inglaterra. Lo había hecho ya con anterioridad cuando vivíamos en Italia. Yo me pongo disponible para lo que ella decida, lo puse sobre la mesa y queda en ella decidir”, dijo el rubio.

“Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todas mis cosas y de todos. Así que siempre que me han necesitado en el país que estuvieron, siempre me moví. Entonces, para mí ellos son la prioridad. Hoy también tengo una hija en Europa, así que es justo que vuelva allá. Y estoy un poquito triste porque es chiquita, así que tengo que darle una mano también en casa a Daniela”, comentó.