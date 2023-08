Wanda Nara contó cómo fue el momento en que habló con sus hijos sobre su diagnóstico

“Quizás hubiera esperado un poco más y lo tuve que hacer antes. Pero son las reglas del juego y cada periodista se maneja como puede o como le parece y no tengo nada que reprocharle a nadie”, continuó.

En ese sentido, Wanda explicó que suele hablar con sus hijos sobre todo lo que ocurre en su vida, pero que esta vez quizás hubiera preferido esperar un poco más, y fue ahí donde afectó el hecho de que la noticia haya circulado de forma temprana. "Cambió un poco la velocidad con la que lo hubiera hecho o como lo hubiera resuelto", sostuvo.

De todas formas, al referirse a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, destacó: "Creo que ellos tienen la personalidad que tienen porque siempre les hablé".

"Cuando nos mudamos nos sentamos todos, y debatimos, algunos estaban a favor y otros en contra. Pero esto fue un poco duro porque me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero a su vez, les tenía que decir algo porque se estaba hablando en todos lados", confesó.

El desgarrador testimonio de Wanda Nara cuando la internaron: "Me voy a morir y no me lo dicen"

Hace casi dos semanas, Wanda Nara se sometió a una serie de estudios, a raíz de un malestar que se convirtió en el síntoma de una situación de salud que descubrió gracias a los médicos y ahora ella contó los duros momentos que rodearon ese hecho.

Este lunes en LAM, Ángel de Brito dijo que mantuvo chats con la conductora en los que ella le relató los pormenores de su internación y también de la reacción del personal médico ante la situación que afronta.

“Entraban las enfermeras llorando y me abrazaban”, fue una de las frases más fuertes. “No voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante”, empezó diciendo el periodista antes de reproducir la charla que habían mantenido el día sábado y en la que ella le había confesado que estaba asimilando la situación.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma”, señaló De Brito.

“Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, dijo Ángel, que explicó que la conductora contará su verdad cuando vuelva a Buenos Aires y se sienta “más tranquila”.

Tras señalar que Wanda está más focalizada en su tratamiento y en su familia, con los que se instaló nuevamente en Turquía, Ángel señaló que “todos están en shock”. “Esa es la palabra que utilizó Wanda”, afirmó.

Asimismo, el periodista señaló que Wanda planea seguir con su tratamiento en Argentina. “Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene”, reveló.

“Me dijo: ‘Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River’. Y me pone: ‘Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar’”, leyó De Brito.