A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
complicado

El preocupante problema de salud de Juana Repetto en pleno embarazo: "El cuerpo me exigió frenar"

La actriz Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al revelar algunos detalles sobre un complicado problema de salud en medio de su embarazo.

1 sept 2025, 11:52
El preocupante problema de salud de Juana Repetto en pleno embarazo: El cuerpo me exigió frenar
El preocupante problema de salud de Juana Repetto en pleno embarazo: El cuerpo me exigió frenar

El preocupante problema de salud de Juana Repetto en pleno embarazo: "El cuerpo me exigió frenar"

A través de sus redes sociales, Juana Repetto les contó a sus seguidores algunos detalles sobre un complicado problema de salud en medio de su embarazo.

De esa manera es que la actriz manifestó: “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal“.

Leé también

La reacción de Reina Reech ante el embarazo de Juana Repetto tras separarse de Sebastián Graviotto

La reacción de Reina Reech ante el embarazo de Juana Repetto tras separarse de Sebastián Graviotto

“Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha“, añadió al respecto y expresó que se despertó cerca de las tres de la madrugada toda transpirada y sobresaltada.

Incluso, remarcó: “Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque. El cuerpo me exigió frenar”.

Juana sorprendió a sus fanáticos hace unos días con una publicación en la cual expresaba: “Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, mostrando unos test de embarazos positivos.

Embed

La palabra de Sebastián Graviotto sobre el embarazo de Juana Repetto

Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana Repetto tras aquella separación de hace poco tiempo y confirmarse el embarazo de la actriz.

"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó la panelista en Intrusos (América TV) que le confió el instructor de snowboarding.

"Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece", aclaró. Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con Juana Repetto pero destacó el buen momento que viven: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril de 2025 luego del casamiento por civil a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses y hoy vuelven a ser noticia por el bebé que esperan tras un reencuentro ya separados.

juana repetto sebastian graviotto 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juana Repetto

Lo más visto