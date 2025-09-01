El preocupante problema de salud de Juana Repetto en pleno embarazo: "El cuerpo me exigió frenar"

Juana sorprendió a sus fanáticos hace unos días con una publicación en la cual expresaba: “Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, mostrando unos test de embarazos positivos.
La palabra de Sebastián Graviotto sobre el embarazo de Juana Repetto
Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana Repetto tras aquella separación de hace poco tiempo y confirmarse el embarazo de la actriz.
"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó la panelista en Intrusos (América TV) que le confió el instructor de snowboarding.
"Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece", aclaró. Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con Juana Repetto pero destacó el buen momento que viven: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".
Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril de 2025 luego del casamiento por civil a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses y hoy vuelven a ser noticia por el bebé que esperan tras un reencuentro ya separados.
juana repetto sebastian graviotto 2