En pleno embarazo, Kate Rodríguez mostró los hematomas que tiene en el cuerpo: "Enfrentándome a..."

“Yo, que siempre tuve como mayor temor las agujas, me encuentro ahora enfrentándome todos los días a ese miedo con lágrimas, con temblores, con valentía... porque el amor es más fuerte que el miedo”, compartió.
“El tratamiento, que consiste en anticoagulantes como la heparina, es costoso, y muchas obras sociales no cubren este tipo de medicación, obligando a las pacientes a realizar amparos judiciales para poder acceder a él. En mi caso tuve que pasar por esa batalla legal para poder seguir con mi embarazo de forma segura”, continuó la modelo.
“Este proceso me enseñó que dentro de cada mujer habita una fuerza inmensa, una resiliencia que aparece cuando más lo necesitamos. A todas las que hoy transitan el embarazo, quiero decirles que no están solas: cada lágrima, cada temor y cada batalla silenciosa es también un acto de amor infinito”, cerró Kate Rodríguez.
Conmovedor relato de Kate Rodríguez al anunciar que está esperando un bebé
Kate Rodríguez sorprendió el fin de semana desde su cuenta de Instagram al confirmar una muy linda noticia: la modelo panameña está embarazada.
La morocha compartió una serie de fotos desde la playa luciendo su creciente vientre entre la arena y el mar, y confirmó que será mamá por primera vez junto a Max, un hombre que era su mejor amigo y con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.
Kate Rodríguez publicó un emotivo posteo en sus redes donde confirmó la noticia y contó cómo se dio su particular historia de amor con quien será el papá del bebé.
“Nací en Panamá, con el mar como mi refugio y mi lugar seguro. Hoy, 15 años después de haber dejado mi tierra para vivir en Argentina, vuelvo a abrazar el Caribe… pero esta vez con el corazón latiendo más fuerte que nunca”, comenzó su mensaje en Instagram.
Y remarcó emocionada: “En este escenario que huele a casa, elijo compartir con el mundo la noticia más hermosa de mi vida: ¡vamos a ser papás! Amor mío, gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer”.
“Por tu historia, por tu inmenso amor como papá y por elegir construir conmigo este sueño: hacerme mamá. A tu lado descubrí que podía ser una mejor versión de mí misma. En estos 4 años me cuidaste, me inspiraste, me enseñaste… Eres mi amigo, mi compañero de vida y mi amante perfecto”, destacó Kate Rodríguez sobre la importancia de su pareja al aparecer en su vida primero como una gran amistad y luego como su gran amor.
Y dejó en claro a puro sentimiento: “No quiero que nuestra historia sea perfecta, porque en la imperfección encontramos lo más valioso: crecer y aprender juntos. Lo que sí quiero, cada día de mi vida, es amarte con locura, elegirte siempre y hacerte sentir el hombre más amado. Te amo, Max”.
“Hoy el amor no solo nos une… también late dentro mío, creciendo día a día. Ahora sí, estamos completos: con nuestros 3 hijos y mil páginas más de esta historia por escribir. Pd. No me despierten… aquí me quiero quedar”, concluyó emocionada la modelo su posteo más especial al anunciar su embarazo.