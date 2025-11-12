El mensaje fulminante de Yanina Latorre contra Mauro Icardi por una actitud irresponsable con sus hijas
Yanina Latorre le dedicó un contundente posteo a Mauro Icardi por una polémica decisión que tomó e impacta de lleno en sus hijas, Francesca e Isabella.
En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a generar revuelo en las redes sociales al apuntar directamente contra Mauro Icardi por una decisión que, según ella, refleja una falta de responsabilidad como padre. A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM (América TV) publicó una serie de mensajes contundentes en los que cuestionó el accionar del futbolista con respecto a la educación de sus hijas.
El delantero del Galatasaray viajó recientemente desde Turquía para reencontrarse con las niñas que tiene junto a Wanda Nara, y decidió pasar tiempo con ellas durante su estadía en el país. Sin embargo, para Yanina, esa elección implicó una actitud poco responsable. En un primer mensaje, la periodista escribió: “Las hijas de Wanda y Mauro no fueron al colegio. Habría que explicarle a Mauro que las chicas tienen que asistir. No están de vacaciones”.
Luego, la angelita redobló la crítica con una frase breve pero tajante: “El egoísmo al palo”. Y más tarde publicó un extenso texto donde volvió a apuntar contra la pareja: “Volviendo a la pareja feliz... ponele. Linda junta, mauriño y la nipona. Ella clava a los pibes en el colegio en Estambul 40 días. Ahora 2 meses acá en Buenos Aires, Mauro llega y hace faltar a las chicas. Se ve que les chupa un huevo la educación de los hijos”.
Las publicaciones rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas entre los seguidores de ambos. Mientras algunos respaldaron el reclamo de Yanina, considerando que la escolaridad debe ser una prioridad incluso en contextos familiares especiales, otros defendieron al jugador, argumentando que solo aprovechó unos días para disfrutar con sus hijas tras varios meses de distancia.
Con su estilo directo y sin filtros, Yanina volvió a instalar un tema que mezcla la vida privada de los famosos con cuestiones de crianza y responsabilidad parental. Aunque Wanda Nara no se pronunció al respecto, la observación de la angelita dejó en evidencia que hay un nuevo motivo que podría ser el inicio de otra batalla entre la mediática y su ex.
¿Qué dijo Yanina Latorre de la crianza de los hijos de La China Suárez y Benjamín Vicuña?
Tras la llegada de La China Suárez y Mauro Icardi a la Argentina, Yanina Latorre fue muy crítica con la actriz al cuestionar los viajes que realiza junto a sus pequeños hijos, señalando que esa dinámica no les permite tener un centro de vida estable.
En su ciclo radial en El Observador, la conductora se refirió al tema y explicó: "Un avión privado que costó más o menos 300 mil dólares (por el vuelo donde Icardi y Suárez llegaron desde Turquía). Vicuña (Benjamín) logró reencontrarse con sus hijos después de 40 días. Todo me parece un delirio desde el lugar de familia".
Luego apuntó directamente contra la actriz: "Hablé con el abogado de Vicuña. Los niños iban a estar 15 días en cada lugar... Ahí es el egoísmo maternal entiendo, y no es una crítica hacia la China, hacia cualquier mujer que hace eso con dos criaturas que les quita el centro de vida. El padre no quiere que vivan en Estambul porque es un país difícil y con otra cultura".
En cuanto al conflicto entre Benjamín Vicuña y La China Suárez por la crianza de Magnolia y Amancio, Latorre detalló: "Esos 15 y 15 los resignó (Vicuña) y los dejó quedarse 40 días. La China los escolarizó sin su permiso, él se enteró por las redes e iba accionar legalmente pero finalmente no accionó, se terminó resignando. Ellos tenían un poder firmado desde que se separaron que no podían hacer nada sin preguntarle al otro".
Por último, Yanina cerró con una reflexión que deja clara su postura frente a la situación: "Lo que sí me enteré es que ingresaron de nuevo al colegio de Buenos Aires y hasta la finalización del ciclo lectivo en diciembre van a estar acá. Y no hay siguiente paso, en diciembre van a negociar de nuevo. Digo: ¿No es mejor que vivan acá y la mamá vaya y venga y los visite?".